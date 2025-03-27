Готував каву, а потім закохався: Данилко розповів про зустріч із Тото Кутуньо

Андрій Данилко поділився, як Вєрці Сердючці вдалося завоювати серце відомого італійця.

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Андрій Данилко розповів, якою була його зустріч із Тото Кутуньо / колаж: Главред, фото: instagram.com/v_serduchka

Коротко:

Андрій Данилко в бесіді з Василем Байдаком розповів, якою була його зустріч із Тото Кутуньо

Артист зізнався, що італієць спершу дуже скептично поставився до Вєрки Сердючки

У багатьох у дитинстві були кумири, проте далеко не всім у дорослому віці вдається не тільки зустрітися з ними, а й закохати їх у себе. Андрію Данилку, який багато років був шанувальником італійського співака Тото Кутуньо, пощастило.

Про це він розповів у своєму інтерв'ю Василю Байдаку. Разом із Мамою (акторкою Інною Білоконь) Данилко в образі Вєрки Сердючки відвідав студію відомого італійця. Кутуньо виявив гостинність, і почав готувати гостям каву.

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При цьому Данилко звернув увагу - співак приділяє увагу Інні Білоконь, а на нього дивиться не надто привітно. Таке ставлення кумира дитинства зачепило Андрія.

"Він до мене якось так поставився... Ну що якийсь чувак перевдягнутий... А до Інки навпаки... А я думаю: "От [негідник]! Я ж тебе "вирізав" у бібліотеці, я ж твої платівки збирав". А він до мене отак, типу... (зневажливо махає рукою). Я трансуха, не знаю, що він подумав. А що він міг подумати? Спортивні штани, роза... Ну що можна подумати? Ідіот!" - згадує музикант.

Андрій Данилко розповів, якою була його зустріч із Тото Кутуньо / Скриншот YouTube

Тоді він вирішив завоювати увагу Тото: як відданий фанат, Данилко знав не тільки хіти італійського співака, а й пісні, про існування яких забув і сам Кутуньо. Одна з таких пісень, "Na parola", і змусила артиста по-іншому поглянути і на Вєрку Сердючку, і на Андрія Данилка.

"І я думаю: "Всі знають "Lasciatemi cantare" (фраза з пісні Тото Кутуньо - L'italiano - прим. редактора), а я проспіваю то, що не знає ніхто. Навіть те, що він уже написав і забув. (Я заспівав "Na parola") І його паралізувало. І навіть в кадрі видно, як він в мене закохується. Уже до Інни інтерес пройшов. І він в мене просто закохався. А в мене така гордість була!" - з посмішкою поділився Андрій Данилко.

Андрій Данилко розповів, якою була його зустріч із Тото Кутуньо / instagram.com/v_serduchka

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Хто такий Андрій Данилко? Андрій Данилко - український співак, актор, композитор, поет-пісняр. Виступає особисто або як травесті-артист під жіночим псевдонімом Вєрка Сердючка. У цьому амплуа представляв Україну на Євробаченні-2007 з піснею "Dancing Lasha Tumbai" (2-е місце). Народний артист України (2008). Випустив 4 студійні альбоми, 2 міні-альбоми та 22 відеокліпи. На телебаченні від свого імені та в арт-образі Сердючки з'явився в таких проєктах, як "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", та ін.

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