Мокра переможниця "Холостяка" знялася в незвичайній фотосесії

Катерина Лозовицька показала нові фото і похвалилася відмінною фігурою.

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Катерина Лозовицька показала нове фото / Колаж Главред, фото Instagram/kateryna_lozovytska

Коротко:

У якій зйомці взяла участь Лозовицька

Що вона сама пообіцяла підписникам

Переможниця проєкту Холостяк-12 з Алексом Топольським, модель Катерина Лозовицька, яка нещодавно розлучилася зі своїм хлопцем, знялася в новій яскравій фотосесії.

На своїй сторінці в Instagram, Лозовицька поділилася з шанувальниками кадрами, де вона позує в мокрій білій сорочці, а також під водою. Виявилося, що такі кадри - це зйомки нового кліпу для співака Гідаята Сеітова.

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Катерина Лозовицька одна з найкрасивіших учасниць "Холостяка" / Фото Instagram/kateryna_lozovytska

До речі, він також прийшов у коментарі до Лозовицької та залишив лаконічне: "Найпрекрасніша".

Катерина Лозовицька одна з найкрасивіших учасниць "Холостяка" / Фото Instagram/kateryna_lozovytska

"Бекстейдж нашої роботи. Скоро поділюся цікавими фактами створення кліпу", - написала модель.

Катерина Лозовицька одна з найкрасивіших учасниць "Холостяка" / Фото Instagram/kateryna_lozovytska

Катерина Лозовицька одна з найкрасивіших учасниць "Холостяка" / Фото Instagram/kateryna_lozovytska

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Раніше також модель Катерина Лозовицька, вперше показала свого нового хлопця.

Нагадаємо, що переможниця Холостяка жорстко вивела Топольського на чисту воду. Катя Лозовицька розповіла свою версію розставання зіркової пари. За словами Лозовицької, "одкровення" Топольського щодо самої Каті, буквально шокувало її.

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