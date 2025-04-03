Мокра переможниця "Холостяка" знялася в незвичайній фотосесії

Коротко:
- У якій зйомці взяла участь Лозовицька
- Що вона сама пообіцяла підписникам
Переможниця проєкту Холостяк-12 з Алексом Топольським, модель Катерина Лозовицька, яка нещодавно розлучилася зі своїм хлопцем, знялася в новій яскравій фотосесії.
На своїй сторінці в Instagram, Лозовицька поділилася з шанувальниками кадрами, де вона позує в мокрій білій сорочці, а також під водою. Виявилося, що такі кадри - це зйомки нового кліпу для співака Гідаята Сеітова.
До речі, він також прийшов у коментарі до Лозовицької та залишив лаконічне: "Найпрекрасніша".
"Бекстейдж нашої роботи. Скоро поділюся цікавими фактами створення кліпу", - написала модель.
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Раніше також модель Катерина Лозовицька, вперше показала свого нового хлопця.
Нагадаємо, що переможниця Холостяка жорстко вивела Топольського на чисту воду. Катя Лозовицька розповіла свою версію розставання зіркової пари. За словами Лозовицької, "одкровення" Топольського щодо самої Каті, буквально шокувало її.
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