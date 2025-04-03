Мінус одна таємниця: відомий співак розповів про особисте життя

Дмитро Каднай нарешті зізнався, чи є у нього кохана людина.

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Дмитро Каднай особисте життя - співак розповів, чи вільне його серце / колаж: Главред, фото: instagram.com/k.a.d.n.a.y

Коротко:

Дмитро Каднай зазвичай приховує особисте життя

Всупереч цьому артист зробив зізнання

Український співак та учасник гурту Kadnay Дмитро Каднай зараз поглинений підготовкою нового альбому до виходу. Чи знаходить він час на особисте життя, артист в інтерв'ю для М1 відповів категорично.

Його головна любов - це музика, і їй зараз він присвячує весь свій вільний час. Шанувальники Kadnay давно в очікуванні нових релізів, тому гурт вирішив не підводити аудиторію, і все ж таки порадувати їх свіжим музичним контентом.

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У сухому залишку, підсумував Дмитро, часу на особисте життя у нього не залишилося. "Я один, на особистому я один, все!" - зробив рідкісне зізнання про ситуацію на любовному фронті музикант.

Дмитро Каднай особисте життя - співак розповів, чи вільне його серце / Скриншот YouTube

Дмитро Каднай неодружений. Особисте життя він приховує, проте раніше йому приписували роман зі співачкою Tayanna. Сам артист ці чутки коментував ухильно, уникаючи прямих відповідей. Також прихильникам вдалося з'ясувати, що в житті Дмитра було два серйозних романи - одна з дівчат навіть знялася в кліпі гурту Kadnay (щоправда, достеменно невідомо, в якому).

Дмитро Каднай особисте життя - співак розповів, чи вільне його серце / instagram.com/k.a.d.n.a.y

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Хто такі Kadnay? Kadnay - український інді-поп гурт, заснований 2012 року Дмитром Каднаєм і Пилипом Коляденком. Півфіналісти Національного відбору на Євробачення 2017 і фіналісти відбору 2018 року. Дворазові лауреати премії Золота Жар-птиця 2018, 2019 у номінації Інді, повідомляє Вікіпедія.

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