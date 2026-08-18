Залишалося 5 років життя: Гайден Панеттьєрі боролась з важкою хворобою

Актриса відверто розповіла про свою жорстоку боротьбу із залежністю.

https://glavred.net/stars/ostavalos-5-let-zhizni-hayden-panetteri-borolas-s-tyazheloy-boleznyu-10789304.html Посилання скопійоване

Причина смерті Гайден Панеттьєрі / колаж: Главред, фото: instagram.com, Гайден Панеттьєрі; pexels.com

Ви дізнаєтеся:

Яке страшне попередження отримала Гайден Панеттьєрі від лікарів

Що стало причиною залежності актриси і до чого це призвело

Голлівудська актриса Гайден Панеттьєрі незадовго до смерті залишила відверті мемуари "This Is Me: A Reckoning" ("Це я: Розплата"), які вийшли у світ у травні 2026 року. У своїй книзі артистка докладно описала важку боротьбу з алкогольною залежністю, а також розкрила жахливі подробиці свого діагнозу, повідомляє Men’s Journal.

За словами Панеттьєрі, ще кілька років тому лікарі попередили її про катастрофічні наслідки згубної звички. Лікар прямо заявив зірці: якщо вона не припинить вживати алкоголь, то зможе прожити максимум п’ять років. Після цього попередження у 2020 році актриса зважилася на курс лікування та пройшла реабілітацію.

відео дня

Гайден Панеттьєрі страждала від залежності / фото: instagram.com, Гайден Панеттьєрі

Артистка зізнавалася, що алкоголь став для неї єдиною спробою заглушити емоційний біль, але з часом звичка переросла в небезпечне захворювання. Залежність формувалася роками на тлі важкої післяпологової депресії, колосального тиску через ранню славу та проблем в особистому житті. Панеттьєрі детально описала й важкі симптоми абстиненції - нудоту, сильну тривогу, тремтіння та проблеми з печінкою.

"Вона описала, як алкоголь став способом заглушити себе, коли вона не знала, як інакше впоратися", - цитують мемуари ЗМІ.

Хайден Панеттьєрі та Володимир Кличко з дочкою / фото: twitter.com, Хайден Панеттьєрі

Незважаючи на тривалі спроби відновити здоров’я та пройдених курсів реабілітації, прожити довше відведеного їй часу не вдалося. У екстреному виклику, що надійшов до служб порятунку на місце її загибелі, згадувалися "передозування" та "зупинка серця", що вказує на можливі обставини трагедії. Справжні причини загибелі знаменитості розслідуються поліцією.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше "Главред" повідомляв, що зовнішній вигляд співачки Єлки, яка зрадила Україну і продовжує виступати в РФ, спровокував палкі суперечки в мережі. На кадрах з недавнього концерту Єлизавета Іванців виглядає надто схудлою.

Також чутки навколо особистого життя секс-символу українського кіно Тараса Цимбалюка офіційно підтвердилися. Актор розсекретив роман з актрисою Оленою Світлицькою, опублікувавши в Instagram романтичний відеоролик із моментами їхнього спільного дозвілля.

Читайте також:

Про персону: Гайден Панеттьєрі Гайден Панеттьєрі - американська актриса та співачка. У 11 років отримала премію молодого актора за роль Шеріл Йост у диснеївському фільмі "Згадуючи Титанів". Другу премію вона отримала за роль Клер Беннет у серіалі "Герої". З 2012 по 2016 рік вона грала роль співачки Джульєтти Барнс у телесеріалі "Нешвілл", яка принесла їй номінації на премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану у 2012 та 2013 роках.

З 2009 року Гайден зустрічалася з боксером Володимиром Кличком; їхні заручини відбулися у 2013 році. У серпні 2018 року стало відомо, що пара розійшлася.

У колишньої пари є дочка - Кайя-Євдокія Кличко

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред