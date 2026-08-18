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"Вони виросли, змінилися": Тарас Тополя зустрівся з дітьми після довгої розлуки

Христина Трохимчук
18 серпня 2026, 11:43
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Діти популярного співака мешкали за кордоном.
Тарас Тополя про дорослішання дітей
Тарас Тополя про дорослішання дітей / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Тополя

Ви дізнаєтеся:

  • Як змінилися діти Тараса Тополі за півтора місяця відпочинку
  • Яке нове захоплення з'явилося у доньки артиста Марії

Український музикант і фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя розповів про виховання своїх трьох дітей - синів Романа та Марка і доньки Марії. В інтерв’ю 1+1 артист зізнався, що діти ростуть і змінюються на очах.

Нещодавно діти повернулися з тривалого відпочинку в США та Домінікані, де півтора місяця перебували у бабусі та вітчима. За словами Тополі, після цієї розлуки він одразу помітив, що діти подорослішали, особливо молодша донька.

відео дня
Тарас Тополя з синами
Тарас Тополя з синами / фото: instagram.com, Тарас Тополя

"І за ці півтора місяці, що я їх не бачив наживо, а лише через відеозв’язок, вони виросли, змінилися, повернулися більш усвідомленими. Я відчуваю це особливо щодо Марії. Вона вже починає говорити такі розумні речі, розсудливо висловлюється про те, чого я ще наприкінці весни не очікував", - зазначив музикант.

Артист підкреслив, що для нього надзвичайно важливо бути присутнім у житті дітей - не лише емоційно та фінансово, а й у повсякденному житті, даруючи їм максимум батьківської любові.

Олена та Тарас Тополя з дітьми
Олена та Тарас Тополя з дітьми / фото: instagram.com, Олена Тополя

Співак також поділився моментом справжнього щастя, який відчув днями, коли Марія та Марк залишилися у нього на ніч. Незважаючи на джетлаг і безсонну ніч, Тополя неймовірно зворушило нове захоплення доньки. За його словами, після поїздки Марія полюбила творчість Майкла Джексона і тепер годинами імпровізує перед великим дзеркалом.

"Вона стоїть перед цим дзеркалом, просить увімкнути Майкла Джексона. І цілу годину вона просто неймовірно круто танцює. Вона дуже талановита в танцях. Я це бачу як творча людина... І я ось відчув себе щасливим, що вона проявляє себе так і не соромиться цього робити", - зізнався Тарас Тополя.

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Про персону: Тарас Тополя

Тарас Тополя - український співак, соліст і лідер поп-рок-гурту "Антитіла", з яким випустив 7 альбомів, повідомляє Вікіпедія. У лютому 2022 року вступив до ТРО, служив у ЗСУ в якості парамедика протягом 7 місяців.

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