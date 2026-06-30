"Не можу на себе дивитися": дружину Решетніка не впізнати через помилку

Невдала процедура в салоні кардинально змінила зовнішність Христини Решетнік.

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Христина Решетнік змінила колір волосся / колаж: Главред, фото: instagram.com, Христина Решетнік

Ви дізнаєтеся:

Як Христина Решетнік вирішила пофарбувати волосся

Що пішло не так

Блогерка та дружина популярного телеведучого Григорія Решетника розповіла про неприємний інцидент, який радикально змінив її зовнішність. У своєму Instagram Христина Решетнік повідомила, що вирішила пофарбувати волосся і отримала несподіваний результат.

До салону знаменитість вирушила, щоб зробити тонування волосся перед відпусткою. Решетнік розраховувала лише трохи затемнити волосся, але результат перевершив усі очікування. Блогерка ледь не стала яскравою брюнеткою.

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Христина Решетнік - новий колір волосся / фото: instagram.com, Христина Решетнік

"Я в стресі. Тепер я чорна. Хоча просила лише трохи затемнити волосся", - поділилася емоціями Христина.

Дружина Григорія Решетніка показала, як виглядає з новим кольором волосся, і зізналася, що зовсім не сприймає свою нову зовнішність. За словами блогерки, її новий темний колір волосся припав до душі мамі та няні, а ось діти поставилися до таких змін насторожено.

Новий образ Христини Решетнік / фото: instagram.com, Христина Решетнік

"Я вперше з таким кольором, та ще й прямо перед відпусткою. Я не можу на себе дивитися", - зізналася Решетнік.

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Про персону: Григорій Решетнік Решетнік Григорій Іванович - український телеведучий, актор, режисер, диктор, шоумен, громадський діяч. Відомий ведучий шоу "Холостяк", "Холостячка" та "Неймовірна правда про зірок". Одружений з Христиною Решетнік, має трьох синів, пише Вікіпедія.

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