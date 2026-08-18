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"Пішла надто рано": Кличко зробив офіційну заяву щодо смерті Панеттьєрі

Христина Трохимчук
18 серпня 2026, 10:54
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Колишній коханий актриси висловився щодо трагедії в родині.
Володимир Кличко відреагував на смерть Гайден Панеттьєрі
Володимир Кличко відреагував на смерть Гайден Панеттьєрі / колаж: Главред, фото: facebook.com, Володимир Кличко; instagram.com, Гайден Панеттьєрі

Ви дізнаєтеся:

  • Як Володимир Кличко прокоментував смерть матері своєї доньки
  • Що колишній боксер пообіцяв їхній спільній дочці Каї-Євдокії

Український екс-боксер Володимир Кличко вперше відреагував на раптову смерть своєї колишньої нареченої, американської актриси Гайден Панеттьєрі. На своїй сторінці у Facebook він опублікував емоційну заяву, висловивши глибоку скорботу та шок від того, що сталося.

За словами спортсмена, трагічна смерть актриси стала величезним ударом для всієї його родини. Незважаючи на те, що їхні романтичні стосунки залишилися в минулому, Панеттьєрі завжди посідала особливе місце в його житті як мати їхньої спільної доньки Каї.

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Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі з донькою
Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі з донькою / фото: facebook.com, Володимир Кличко

"Наша родина переживає час глибокого шоку та горя. Звістка про трагічну смерть Гайден глибоко засмутила мене. Вона пішла з цього світу занадто рано. Гайден була, хоч уже й не моєю партнеркою, але важливою частиною мого життя і матір’ю нашої доньки Каї. Ніщо не зможе стерти час, який ми провели разом, або те місце, яке вона займала в нашому житті", - написав Кличко.

Колишній чемпіон світу з боксу також відзначив неймовірний талант Гайден і пообіцяв зберігати світлу пам’ять про неї заради їхньої спільної дитини.

Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі з донькою
Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі / фото: facebook.com, Гайден Панеттьєрі

"Моїй доньці Каї я завжди буду говорити про її матір із повагою і зроблю все, щоб вона пам’ятала, якою людиною вона була", - додав спортсмен.

На завершення Кличко висловив співчуття батькам, друзям і шанувальникам актриси, а також попросив громадськість і пресу поважати приватність родини в цей складний період.

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Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що одкровенням Гайден Панеттьєрі напередодні трагедії стала її книга "This Is Me: A Reckoning", яка побачила світ у травні 2026 року. У мемуарах знаменитість відверто розповіла про боротьбу з алкоголізмом і важкі діагнози, з якими їй доводилося боротися останні роки.

Також зовнішній вигляд артистки Йолки, яка продовжує працювати в РФ, спровокував палкі суперечки в мережі. Коментуючи свіжі концертні кадри, підписники запідозрили, що за стрімкою втратою ваги стоять небезпечні ін’єкції, а не звичайні дієти та спорт.

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Про персону: Гайден Панеттьєрі

Гайден Панеттьєрі - американська акторка та співачка. У 11 років отримала премію молодого актора за роль Шеріл Йост у діснеївському фільмі "Згадуючи титанів". Другу премію вона отримала за роль Клер Беннет у серіалі "Герої". З 2012 по 2016 рік вона грала роль співачки Джульєтти Барнс у телесеріалі "Нешвілл", яка принесла їй номінації на премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану у 2012 та 2013 роках.
З 2009 року Гайден зустрічалася з боксером Володимиром Кличком; їхні заручини відбулися у 2013 році. У серпні 2018 року стало відомо, що пара розійшлася.
У колишньої пари є дочка - Кайя-Євдокія Кличко

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