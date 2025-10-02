Юрій Нікітін уперше зізнався, чому вдруге розлучається з Ольгою Горбачовою

Нікітін розкрив, у яких він зараз стосунках із колишньою дружиною.

Юрій Нікітін розлучення - продюсер розкрив головну причину / колаж: Главред, фото: instagram.com/gorbachovaolga, instagram.com/yuriynikitin

Юрій Нікітін висловився про повторне розлучення з Ольгою Горбачовою

Продюсер не став приховувати, чому вони більше не разом

Влітку українська співачка Ольга Горбачова зізналася, що перебуває в стані розриву стосунків із музичним продюсером Юрієм Нікітіним. Вона зазначила, що сама стала ініціатором того, що пара будувала 27 років (з перервами).

У недавньому інтерв'ю Аліні Доротюк Юрій Нікітін зізнався, що рішення про розлучення все ж було спільним - Ольга лише озвучила те, що вже давно назрівало. "Це взаємна історія. Більшим ініціатором у фіналі була Оля, але вона просто висловила думку, яка була в нас обох. Ми втомилися від тих стосунків, які були. Нам потрібен якийсь час, можливо – перезавантаження. Третіх осіб в цій історії не було", - зазначає продюсер.

Юрій Нікітін та Ольга Горбачова вже розлучалися 2009 року, проте пізніше відновили стосунки. Ймовірно тому продюсер не готовий говорити про теперішнє розставання, як про остаточне рішення для його історії кохання зі співачкою.

"Мені здається, що зараз ми знаходимося в кращих стосунках, ніж в останній період, коли жили як пара. На якийсь час наші дороги розходяться. Це не гарно і не погано – просто така ситуація", - каже він.

Юрій Нікітін розлучення - продюсер розкрив головну причину / instagram.com/gorbachovaolga

Про персону: Юрій Нікітін Юрій Нікітін - український музичний продюсер, творець і генеральний директор компанії Mamamusic. 2007 року Нікітін став музичним продюсером першої української "Фабрики зірок" на Новому каналі, 2010 року став музичним продюсером вокального шоу "Суперзірка" телеканалу 1+1, повідомляє Вікіпедія. Продюсер Вєрки Сердючки та гурту KAZKA, у минулому - Ірини Білик, гуртів НеАнгели та NikitA.

