Яніна Соколова висловилася про стосунки з Андрієм Хливнюком після скандального фото

Яніна Соколова прокоментувала стосунки з Андрієм Хливнюком / instagram.com/yanina_sokolova, instagram.com/andriihorolski

Відома українська ведуча і журналістка Яніна Соколова заінтригувала шанувальників спільним селфі з Андрієм Хливнюком, лідером гурту Бумбокс і захисником України, в атмосфері інтимної напівтемряви.

Раніше вона заявила, що розірвала 12-річний шлюб з банкіром Володимиром Литвином. Тому знімок з одиноким музикантом спровокував чутки про їх з Соколовою роман.

Журналістка вирішила припинити ці чутки на корені, щоб уникнути зайвих домислів. На своїй сторінці в Facebook вона описала обставини, за яких було зроблено фото, і підкреслила, що нічого романтичного в її зустрічі зі старим знайомим не було.

"З Андрієм Хливнюком я бачуся двічі на рік. Фото "у барі", зроблене після інтерв’ю для "Рандеву" із власником закладу Кирилом Кисляковим, з яким ми обідали після. "Рандеву" ми знімаємо у барі. Тому фото з бару. З інших приводів я ходжу туди, на жаль, рідко і веду доволі закритий домашньо-робочий стиль життя. Свічки на столі – бо світла нема. Зараз мільйони українців запалюють свічки не через романтизм, а тому що їжі не видно", - розповідає Соколова.

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