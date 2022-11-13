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Фанатки в жалобі: "Джейкоб із Сутінків" актор Тейлор Лотнер одружився

13 листопада 2022, 15:41

Зірка кіносаги Стефані Майєр після 4 років стосунків зв'язав себе узами шлюбу з тескою.

Тейлор Лотнер з дружиною Тейлор Дім
Тейлор Лотнер одружився на Тейлор Дом / instagram.com/taylorlautner

Американський актор Тейлор Лотнер, визнаний іменитими виданнями, на кшталт GQ, Rolling Stone і People, одним з найсексуальніших чоловіків Голлівуду, одружився.

Зірка кіносаги Сутінки розчарував всіх прихильниць чарівного перевертня Джейкоба Блека, і з'єднав себе узами шлюбу з Тейлор Дом, 24-річною медсестрою, що спеціалізується на захисті ментального здоров'я.

11 листопада, через рік після заручин (відбулися 13 листопада 2021 року) Тейлор і Тейлор стали чоловіком і дружиною в присутності рідних і близьких. Церемонія відбулася на виноробні Epoch Estate Wines в Пасо-Роблс, Каліфорнія. Про це повідомляє Daily Mail.

Лотнер і Дом почали стосунки в 2018 році. До цього актор зустрічався з колегами - співакою Тейлор Свіфт, акторками Марі Авгеропулос, Лілі Коллінс і Біллі Лурд.

Раніше стало відомо, що колумбійська поп-зірка Шакіра відсудила у чоловіка, футболіста Жерара Піке, опіку над їх спільними дітьми Міланом і Сашею. Артистка і спортсмен розлучаються через невірність останнього.

Також голлівудська комедійна акторка Ребел Вілсон, після скоєного нею камінг-ауту, як бісексуальної жінки, стала матір'ю в перший раз. У Вілсон народилася донька.

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