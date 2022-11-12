Яніна Соколова розповіла про своє розлучення і заінтригувала знімком з Андрієм Хливнюком

Андрій Хливнюк та Яніна Соколова / Колаж фото УНІАН

Відома українська телеведуча Яніна Соколова розповіла, що вже не перебуває у шлюбі з банкіром Володимиром Литвином (з яким вона прожила 12 років і має двох спільних дітей). Про це вона розповіла в стрімі на своєму YouTube-канал. з нагоди звільнення Херсона від окупантів, під час якого відповіла на запитання підписників.

"Мені подобаються чесні, сміливі, порядні чоловіки, з почуттям гумору, на яких можна покластися, у яких слова збігаються з діями. Тоді тобі є на що спертися. І ти не відчуваєш, як жінка невпевненості в майбутньому з цією людиною. Тому мені подобаються надійні чоловіки. Я розлучена з чоловіком тому, думаю, він знає, що мені подобаються чоловіки", – додала Українка.

До слова, потім Соколова проговорилася, що нещодавно обідала з вокалістом групи "Бумбокс" Андрієм Хливнюком. Телеведуча говорила, що вони нібито поговорили про його життя на передовій у складі ТРО. І потім на своїй сторінці в Instagram Соколова поділилася інтригуючим фото разом з музикантом.

Нагадаємо, раніше Валерій Харчишин вокаліст попрок-групи "Друга ріка", прокоментував чутки про свій роман з журналісткою Яніною Соколовою.

"Треба сказати, що ми дійсно друзі. У нас були різні моменти в житті, коли ми трохи лаялися, але ми справді друзі. Говорити про стосунки я поки не збираюся. Я не можу залучити іншу сторону. Це може бути будь-хто, але я не можу залучити без їхньої згоди. Я не можу говорити про Юлю без її згоди", ‒ відповів музикант.

Нагадаємо, раніше Яніна Соколова показала пікантне фото прямо з ванної кімнати, чим чимало заінтригувала своїх глядачів і шанувальників.

На її особистій сторінці в Facebook з'явилося фото, на якому вона сидить в нижній білизні у ванній, наповненій водою і піною.

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