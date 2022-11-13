Вперше після розлучення: Андре Тан показав нову кохану

Андре Тан натякнув на новий роман / instagram.com/andre_tan_official

Відомий український модельєр Андре Тан заінтригував шанувальників новим романом. Вперше після розлучення в 2021 році він заговорив про особисте життя.

На своїй сторінці в Instagram модельєр поділився роздумами про те, які уроки кохання йому дав невдалий досвід його попередніх стосунків.

"На жаль, не кожна історія має happy end. І я це чудово засвоїв. На своєму досвіді я зрозумів кілька речей, які рано чи пізно приведуть до згасання того яскравого букета почуттів, відчуттів і трепетів, які можна назвати словом "кохання".1. Мовчати, коли погано. Мовчати, коли добре. 2. Без любові немає нічого, але і любов не народиться з нічого. 3. Закохатися не в людину, а в її вигаданий образ", - розговорився Тан.

Філософські роздуми модельєр супроводив фотографією, на якій він ніжно стискає жіночу руку, яка належить незнайомці. Фанати тут же ідентифікували її, як його нову кохану.

Андре Тан розлучився зі своєю дружиною Аліною Харечко в 2021 році після 9 років шлюбу. Вони розійшлися друзями. Однією з причин розлучення модельєр називає дизайнерські амбіції колишньої дружини. У шлюбі Харечко з Таном народилася донька Софія.

Андре Тан натякнув на новий роман / instagram.com/andre_tan_official

Раніше стало відомо, що колумбійська поп-зірка Шакіра відсудила у чоловіка, футболіста Жерара Піке, опіку над їх спільними дітьми Міланом і Сашею. Артистка і спортсмен розлучаються через невірність останнього.

Також голлівудська комедійна акторка Ребел Вілсон, після скоєного нею камінг-ауту, як бісексуальної жінки, стала матір'ю в перший раз. У Вілсон народилася донька.

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