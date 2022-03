"Я захоплююсь нашим народом" - Олександр Усик звернувся до українців

Аленсандр Усик / УНІАН

Український боксер Олександр Усик, який записався до лав тероборони, записав чергове звернення до українців.

У своєму Instagram він висловити своє захоплення українцями. Він зазначив, що пишається кожним своїм земляком.

"Я пишаюся матерями, які захищають своїх дітей, я пишаюся чоловіками, які захищають всю країну. Я пишаюся людьми, які незважаючи на війну, виконують свою роботу. Україна в першу чергу - це сильні люди. Пишаюся, що я українець. Ukrainian people, I am proud of you", - зазначив боксер.

Чемпіон повернувся в Україну 24 лютого. До цього він перебував у Великобританії і обговорював деталі бою проти Ентоні Джошуа.

Раніше співачка Світлана Лобода звернулася до своїх фанатів з проханням зробити хоч щось, щоб війна в Україні припинилася.

Реклама

Читайте також: