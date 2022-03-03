"Я захоплююсь нашим народом" - Олександр Усик звернувся до українців

Сам боксер записався до лав тероборони з найпершого дня російського вторгнення.
Український боксер Олександр Усик, який записався до лав тероборони, записав чергове звернення до українців.
У своєму Instagram він висловити своє захоплення українцями. Він зазначив, що пишається кожним своїм земляком.
"Я пишаюся матерями, які захищають своїх дітей, я пишаюся чоловіками, які захищають всю країну. Я пишаюся людьми, які незважаючи на війну, виконують свою роботу. Україна в першу чергу - це сильні люди. Пишаюся, що я українець. Ukrainian people, I am proud of you", - зазначив боксер.
Чемпіон повернувся в Україну 24 лютого. До цього він перебував у Великобританії і обговорював деталі бою проти Ентоні Джошуа.
Раніше співачка Світлана Лобода звернулася до своїх фанатів з проханням зробити хоч щось, щоб війна в Україні припинилася.
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