"Я вже на останньому подиху, як мені здається": Бред Пітт залишає акторську кар'єру

Бред Пітт натякнув на завершення акторської кар'єри / imdb.com

58-річний голлівудський актор, зірка фільмів Інтерв'ю з вампіром, Великий куш, Бійцівський клуб та ін., Бред Пітт натякнув на плани про завершення акторської кар'єри.

Слідом за Джимом Керрі і Брюсом Віллісом, артист заговорив про втому від акторства. В інтерв'ю для журналу GQ він зробив неоднозначну заяву.

"Я вже на останньому подиху, як мені здається. Це останній семестр або триместр. Яким він буде? Як я хочу його побудувати?" - каже Пітт.

Та остаточне рішення голлівудським красунчиком, схоже, ще не прийнято. Відхід від акторства не означає завершення кар'єри в кіно - інтерв'юер звертався до Пітта, як до талановитого продюсера, тож він, ймовірно, вибере саме цю стезю.

В якості продюсера Бред Пітт вже створив кілька успішних кінопроектів - 12 років рабства (2013; отримав премію Оскар), Гарний хлопчик (2018), Король (2019) та ін.

читайте такожНаїв щоки і розплився: У мережі з'явилися нові фото оскандалився коміка Нурлана Сабурова

Раніше голлівудський актор Бред Пітт з'явився на обкладинці популярного глянцю GQ в дуже несподіваному образі - з нафарбованими очима і в яскравому одязі він зображував Офелію.

Також в мережі з'явилося відео, як 16-річна дочка голлівудських суперзірок Анджеліни Джолі і Бреда Пітта Шайло продовжує підкорювати хіп-хоп-індустрію.

Інші новини: