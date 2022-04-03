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Слідом за Віллісом: Джим Керрі оголосив про завершення кінокар'єри

3 квітня 2022, 19:53

Комік залишив шанувальникам втішне послання.

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Джим Керрі йде з кіно / imdb.com

Американо-канадський актор і комік Джим Керрі заявив про завершення своєї кінокар'єри. Про це він розповів у шоу Access Hollywood, в інтерв'ю про свою останню картину Сонік 2 в кіно.

60-річний артист більше дві третини свого життя присвятив сцені і кінематографу. За визнанням Керрі, зараз йому здається, що він зробив все, що міг, для світу кіно.

"Я відчуваю, і це те, що ви, можливо, ніколи не почуєте від іншої знаменитості, що мені достатньо. Я зробив достатньо. Мене достатньо. Я йду на пенсію. Я кажу це досить серйозно",- розповів комік.

Однак Керрі поспішив втішити фанатів - він не виключає можливість колись повернутися на великі екрани: "Якщо, звичайно, раптом ангели принесуть мені якийсь сценарій, написаний золотим чорнилом, і я зрозумію, що людям дуже важливо це побачити, то може я і повернуся".

За 41 рік кінокар'єри Джим Керрі знявся в більш ніж 50-ти фільмах і серіалах різних жанрів: найбільшу популярність він заробив, як комедійний актор, проте глядачами високо цінуються і його драматичні ролі.

Найвідоміші фільми з Джимом Керрі: Маска, Ейс Вентура, Тупий і ще тупіший, Брюс Всемогутній, Шоу Трумана, Вічне сяйво чистого розуму та ін.

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Раніше сім'я іншого голлівудського актора, Брюса Вілліса, повідомила про завершення його кінокар'єри через афазію - порушення мови, які впливають на його когнітивні здібності.

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