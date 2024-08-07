Зіркова стрибунка Бех-Романчук уперше зізналася, чому не завела дітей

"Дитяче" питання було причиною для серйозних обговорень між нею та чоловіком.

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Марина Бех-Романчук новини - Марина Бех-Романчук зізналася, чому не стала мамою / колаж: Главред, фото: instagram.com/marynabekh

Українська легкоатлетка, яка виступає у стрибках у довжину, Марина Бех-Романчук з 2018 року одружена з українським плавцем і олімпійським чемпіоном Михайлом Романчуком. Відтоді шанувальники спортивної пари мріють почути від них новини про поповнення у родині.

Однак стрибунка зізналася, що вони з чоловіком відмовилися від планів стати батьками. Про це Марина заговорила в інтерв'ю для Minmolodsport.

Нині подружжя зайняте активним розвитком їхніх спортивних кар'єр, а малюк потребуватиме від них більше часу та ресурсу, ніж вони можуть собі дозволити зараз, пояснює Бех-Романчук. Особливо це стосується її повернення у форму після пологів.

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"Після Олімпійських ігор у Токіо на наступний рік у нас був чемпіонат світу. Після чемпіонату світу на наступний рік – ще один чемпіонат світу і знову Олімпійські ігри. Коли після Олімпійських ігор зазвичай на наступний рік у нас чемпіонат Європи, це може бути менш інтенсивна підготовка. Дуже багато атлетів узагалі пропускають цей рік, дуже багато атлеток безпосередньо беруть перерву, вагітніють, що, у принципі, ми й планували зробити, але COVID вніс корективи, тому що чотири роки не було до наступної Олімпіади – залишилося всього три. І ми прийняли рішення, що це не найкраща можливість, що дуже маленький цикл, і я можу не встигнути відновитися й повернутися", - розповіла Марина Бех-Романчук.

При цьому спортсменка не стала уточнювати, чи була відмова від потомства остаточною, або ж дитина є в планах, але пізніше.

Хто така Марина Бех-Романчук? Марина Бех-Романчук - українська легкоатлетка, яка виступає у стрибках у довжину та потрійному стрибку. Чемпіонка Європи 2022 року в потрійному стрибку, чемпіонка Європи 2021 року в стрибку в довжину в приміщенні, призерка чемпіонату світу 2019 року в стрибку в довжину, багаторазова чемпіонка України. Учасниця Олімпійських ігор 2016, 2020 і 2024 років, повідомляє Вікіпедія.

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