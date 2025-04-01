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"Я буду здивований": Кондратюк оцінив шанси Ziferblat на перемогу на Євробаченні

Анна Підгорна
1 квітня 2025, 00:20
29
Ігор Кондартюк прокоментував перспективи України на Євробаченні-2025.
Ziferblat, Ігор Кондратюк
Ziferblat на Євробаченні - Ігор Кондратюк оцінив шанси гурту на конкурсі / колаж: Главред, фото: instagram.com/ziferblat_band, facebook.com/kondratjukigor

Стисло:

  • Ігор Кондратюк вважав Ziferblat найкращими на Нацвідборі-2025
  • Зараз шоумен більш критично дивиться на гурт

Український гурт Ziferblat у травні представить Україну на Євробаченні-2025 у Базелі. Український ведучий, шоумен і музичний продюсер Ігор Кондратюк оцінив шанси колективу на перемогу. Музиканти були його фаворитами ще до перемоги на Національному відборі на Євробачення.

Однак у недавньому інтерв'ю Яніні Соколовій Кондратюк зізнався, що не бачить для Ziferblat великих перспектив на конкурсі. Він похвалив артистів, але водночас зауважив, що професійне журі може не бути так само прихильним.

"У них досить складна пісня. Кілька разів змінюється темп. Вона цікава з точки зору музичної, і вони хлопці непогані. Але я буду здивований, якщо вони піднімуться високо. Їхні шанси може занизити професійне журі. Але я сподіваюся, що, як традиційно останні три роки, глядачі, так звані домогосподарки, проголосують за Україну, тому що вони просто підтримують нас, і у них серце лежить до жертви, а не до агресора", - заявив Ігор Кондратюк.

Ігор Кондратюк
Ziferblat на Євробаченні - Ігор Кондратюк оцінив шанси гурту на конкурсі / Скриншот YouTube

Нагадаємо, що гурт Ziferblat, переможці Нацвідбору-2025, які представлять Україну на Євробаченні в Базелі, Швейцарія, за прогнозами букмекерів входять до десятки найкращих конкурсантів цього року. Артисти виступлять у першому півфіналі Євробачення-2025 13 травня під номером 5, і їхні шанси потрапити до фіналу зараз оцінюють, як дуже високі.

Дивіться відео на конкурсну пісню гурту Ziferblat - Bird of Pray:

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Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, поїдуть на Євробачення в Базель у травні.

Також Тіна Кароль, яка брала участь у Євробаченні 2006 року і була музичним продюсером Національного відбору 2025-го, розкрила умови, за яких готова знову поїхати на Євробачення від України.

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Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

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