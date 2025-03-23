Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Ziferblat назвали своїх головних фаворитів на Євробаченні-2025

Анна Підгорна
23 березня 2025, 23:20
29
Брати Лещинські назвали країни, чиї номери справили на них найсильніше враження.
Брати Лещинські
Євробачення-2025 - Ziferblat назвали своїх фаворитів / колаж: Главред, фото: instagram.com/val_lesh, instagram.com/ziferblat_band

Стисло:

  • Брати Лещинські з гурту Ziferblat оцінили конкурентів на Євробаченні-2025
  • Думки музикантів не збіглися

У травні 2025 року український гурт Ziferblat виступить на конкурсі Євробачення від України. Музиканти не тільки готуються гідно представити нашу країну на міжнародному змаганні, а й пильно стежать за успіхами конкурентів.

Так у бесіді з ірландським блогером Адамом МакКаллігом учасники Ziferblat брати Лещинські розповіли, хто з конкурсантів Євробачення-2025 імпонує їм найбільше. Відео з'явилося в блозі МакКалліга в Instagram.

Примітно, що думки у Лещинських збіглися далеко не в усьому. Наприклад, фронтмен Даниїл високо оцінив виступи музикантів із Польщі та Латвії. Його брат Валентин назвав цілих шість країн, чиї номери припали йому до душі. У його топ увійшли Португалія, Латвія, Велика Британія, Фінляндія, Албанія та Італія.

Євробачення, Україна на Євробаченні
Україна на Євробаченні / інфографіка: Главред

Дивіться відео конкурсної пісні, з якою гурт Ziferblat виступить на Євробаченні-2025 - Bird of Pray:

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, поїдуть на Євробачення в Базель у травні.

Також Тіна Кароль, яка брала участь у Євробаченні 2006 року і була музичним продюсером Національного відбору 2025-го, розкрила умови, за яких готова знову поїхати на Євробачення від України.

Читайте також:

Євробачення-2025

Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Євробачення новини шоу бізнесу Євробачення-2025
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Переговори України та США завершились: Умєров розповів перші подробиці

Переговори України та США завершились: Умєров розповів перші подробиці

23:08Політика
Два "яструби" Путіна: Маломуж пояснив, чим небезпечні нові переговорники від РФ

Два "яструби" Путіна: Маломуж пояснив, чим небезпечні нові переговорники від РФ

22:49Війна
Неможливо придбати квитки: в Укрзалізниці масовий збій, названо дату відновлення

Неможливо придбати квитки: в Укрзалізниці масовий збій, названо дату відновлення

22:44Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на тиждень з 24 по 30 березня: Тельцям - шанс, Дівам - труднощі

Гороскоп Таро на тиждень з 24 по 30 березня: Тельцям - шанс, Дівам - труднощі

Гороскоп на завтра 24 березня: Овнам - сюрприз, Стрільцям - відпочинок

Гороскоп на завтра 24 березня: Овнам - сюрприз, Стрільцям - відпочинок

Загадка розкрита: історик пояснив, що насправді означає слово "сало"

Загадка розкрита: історик пояснив, що насправді означає слово "сало"

Хитра перевірка IQ: знайдіть у басейні з дельфінами 5 порожніх пляшок за 5 сек

Хитра перевірка IQ: знайдіть у басейні з дельфінами 5 порожніх пляшок за 5 сек

Карта Deep State онлайн за 23 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

23:20

Ziferblat назвали своїх головних фаворитів на Євробаченні-2025

23:08

Переговори України та США завершились: Умєров розповів перші подробиці

22:49

Два "яструби" Путіна: Маломуж пояснив, чим небезпечні нові переговорники від РФ

22:44

Неможливо придбати квитки: в Укрзалізниці масовий збій, названо дату відновлення

22:03

Теракт в Одеській області: правоохоронці розповіли важливі новини

Після війни в Україні принцип "Рятуйся, хто як може" буде стимулювати розповсюдження ядерної зброї у світі - КостенкоПісля війни в Україні принцип «Рятуйся, хто як може» буде стимулювати розповсюдження ядерної зброї у світі - Костенко
22:02

Міс Україна Всесвіт-2021 "наволонтерила" собі бойфренда-військового - деталі

21:47

Путін не припинить "мріяти" про СРСР: названо ключовий крок для Європи

20:38

"Треба дотиснути Путіна": Зеленський зробив заяву про перемовини в Ер-Ріяді

20:37

Як у старі добрі часи: Андрій Данилко показав фото з "Гелею" Щоголевою

Реклама
20:17

Ядерне роззброєння України: як США в 90-х підтримали МосквуПогляд

20:10

Дивно, але факт: навіщо в СРСР вкопували шини на клумбах та дитячих майданчикахВідео

19:48

В Україні попереджають про шторм: у яких областях будуть небезпечні погодні умови

19:30

Наступ ЗСУ на Луганщині та переговори з США: головні новини України (дайджест)

19:04

У Трампа зробили заяву про "перемовини" України з РФ і розкрили деталі

18:53

Є загибла і поранені: у відділенні поліції в Одеській області прогримів потужний вибухВідео

18:33

Кріштіану Роналду вперше зізнався, чому затягує з весіллям із нареченою

18:15

Україну накриють дощі і штормовий вітер: синоптики назвали регіони

17:46

У Третій штурмовій зробили прогноз про майбутнє Росії

17:30

Таку закуску ви будете готувати на кожне свято: секрет в 1 інгредієнті

17:26

"Я вірю Путіну": у Трампа зробили важливу заяву щодо переговорів з Україною

Реклама
17:25

5 знаків зодіаку зіткнуться із серйозними змінами в житті у 2025 році

17:23

Обговорюється часткове припинення вогню, почалися переговори України та США - Умєров

17:10

Почалася навала: як захиститися від укусів кліщів

17:07

День перед Благовіщенням Пресвятої Богородиці: що не можна робити 24 березня

16:40

Як позбутися слимаків у саду: поради колишнього королівського садівника

16:32

Плани Трампа щодо міцного миру в Україні: у США попередили про небезпеку

16:12

Більшість помиляється: чи потрібно чистити гриби перед приготуванням

15:56

У будинок зірки "Жіночого лікаря" влучив ворожий дронФото

15:41

Тікали від війни: що відомо про чоловіка з донькою, які загинули від удару РФ

15:30

Україна знайшла ефективний метод протидії російським КАБам - деталі від Forbes

15:13

Восени Росія може напасти на країну НАТО: у Bild розкрили деталі

14:44

США тиснули на Британію щодо України: Стармер розповів, у чому справа

14:34

Софія Ротару заговорила про онука-втікача

14:26

"Стається магія": для чого хитрі господині наносять крем для гоління на килимВідео

14:13

Шантаж та погрози: хто змушував Україну відмовитись від ядерної зброїВідео

13:49

Любовний гороскоп на тиждень з 24 по 30 березня

13:32

Жінка купувала в супермаркеті банани, а натрапила на моторошну знахідку

13:29

Україна проведе непрямі переговори з РФ: які цілі сторін та коли чекати перемир'я

13:11

Більшість робить помилку: у який відсік пральної машини заливати порошок

12:41

Ексдружина Дмитра Комарова натякнула на нові стосунки: "Секретний інгредієнт"

Реклама
12:23

ЗСУ звільнили село на Луганщині та стерли "в нуль" ворожі сили - 3 ОШБр

12:08

На 16% за останній місяць: в Україні різко впала ціна на популярний продукт

11:44

Ворог суне на Запорізькому напрямку: Братчук повідомив, як змінилася ситуація

11:44

В Білому домі назвали нову дату початку перемир'я в Україні: ЗМІ розкрили деталі

11:42

"Росія підготувала потужний удар по Україні": які 3 міста в зоні ризику

11:29

Китайський гороскоп на завтра 24 березня: Півням - образи, Собакам - гнів

11:13

Рецепт салату "Бейжа", який раніше їли всі: зараз про нього всі забули

11:11

Фінансовий гороскоп на тиждень з 24 по 30 березня

11:05

"Повністю зруйновано": Повітряні сили ЗСУ вдарили по окупантах у ТорецькуВідео

10:46

Українська легкоатлетка Магучіх здобула "бронзу" на чемпіонаті світу

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Великдень 2025
Коли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робити
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Операція в Курській області
Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти