Ziferblat назвали своїх головних фаворитів на Євробаченні-2025

Стисло:
- Брати Лещинські з гурту Ziferblat оцінили конкурентів на Євробаченні-2025
- Думки музикантів не збіглися
У травні 2025 року український гурт Ziferblat виступить на конкурсі Євробачення від України. Музиканти не тільки готуються гідно представити нашу країну на міжнародному змаганні, а й пильно стежать за успіхами конкурентів.
Так у бесіді з ірландським блогером Адамом МакКаллігом учасники Ziferblat брати Лещинські розповіли, хто з конкурсантів Євробачення-2025 імпонує їм найбільше. Відео з'явилося в блозі МакКалліга в Instagram.
Примітно, що думки у Лещинських збіглися далеко не в усьому. Наприклад, фронтмен Даниїл високо оцінив виступи музикантів із Польщі та Латвії. Його брат Валентин назвав цілих шість країн, чиї номери припали йому до душі. У його топ увійшли Португалія, Латвія, Велика Британія, Фінляндія, Албанія та Італія.
Дивіться відео конкурсної пісні, з якою гурт Ziferblat виступить на Євробаченні-2025 - Bird of Pray:
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Євробачення-2025 - останні новини:
Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, поїдуть на Євробачення в Базель у травні.
Також Тіна Кароль, яка брала участь у Євробаченні 2006 року і була музичним продюсером Національного відбору 2025-го, розкрила умови, за яких готова знову поїхати на Євробачення від України.
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Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.
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