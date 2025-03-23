Ziferblat назвали своїх головних фаворитів на Євробаченні-2025

Брати Лещинські назвали країни, чиї номери справили на них найсильніше враження.

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Євробачення-2025 - Ziferblat назвали своїх фаворитів / колаж: Главред, фото: instagram.com/val_lesh, instagram.com/ziferblat_band

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Брати Лещинські з гурту Ziferblat оцінили конкурентів на Євробаченні-2025

Думки музикантів не збіглися

У травні 2025 року український гурт Ziferblat виступить на конкурсі Євробачення від України. Музиканти не тільки готуються гідно представити нашу країну на міжнародному змаганні, а й пильно стежать за успіхами конкурентів.

Так у бесіді з ірландським блогером Адамом МакКаллігом учасники Ziferblat брати Лещинські розповіли, хто з конкурсантів Євробачення-2025 імпонує їм найбільше. Відео з'явилося в блозі МакКалліга в Instagram.

Примітно, що думки у Лещинських збіглися далеко не в усьому. Наприклад, фронтмен Даниїл високо оцінив виступи музикантів із Польщі та Латвії. Його брат Валентин назвав цілих шість країн, чиї номери припали йому до душі. У його топ увійшли Португалія, Латвія, Велика Британія, Фінляндія, Албанія та Італія.

Україна на Євробаченні / інфографіка: Главред

Дивіться відео конкурсної пісні, з якою гурт Ziferblat виступить на Євробаченні-2025 - Bird of Pray:

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Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, поїдуть на Євробачення в Базель у травні.

Також Тіна Кароль, яка брала участь у Євробаченні 2006 року і була музичним продюсером Національного відбору 2025-го, розкрила умови, за яких готова знову поїхати на Євробачення від України.

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