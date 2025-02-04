Євробачення-2025: Ігор Кондратюк розповів, хто переможе на Національному відборі

Кондратюк оцінив усіх фіналістів Національного відбору-2025.

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Нацвідбір на Євробачення-2025 - Ігор Кондратюк назвав своїх фаворитів / колаж: Главред, фото: instagram.com/kondratiuk_official, instagram.com/suspilne.eurovision

Коротко:

Ігор Кондратюк створив власний рейтинг фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2025

Шоумен назвав конкурсанта, гідного перемоги цього року

Музичний продюсер і ведучий Ігор Кондратюк завжди з великим інтересом стежить за Національними відборами на Євробачення. Цього року напередодні фіналу він склав власний рейтинг усіх учасників Нацвідбору-2025.

В ефірі проєкту Bezodnya Music шоумен не тільки визначив учасника, у перемогу якого на Національному відборі він вірить найбільше, а й розподілив місця між іншими.

Так фаворитом Кондратюка виявився гурт Ziferblat із піснею "Bird of pray". Колектив уже брав участь у Нацвідборі 2024 року і посів тоді друге місце в загальному рейтингу. Друге місце продюсер віддав співаку Khayat, третє - співачці Krylata. Десяте місце шоумен присудив колективу Future Culture.

Примітно, що особистий рейтинг Ігоря Кондратюка розходиться з прогнозами букмекерів, де наразі лідирує Маша Кондратенко (4-е місце на думку продюсера).

Рейтинг Нацвідбору-2025 від Ігоря Кондратюка / скріншот YouTube

Слухайте конкурсну пісню фаворитів Ігоря Кондратюка на Національному відборі-2025 Ziferblat - "Bird of pray":

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Раніше Главред розповідав, що Ізраїль обрав конкурсантку на Євробачення-2025. Нею виявилася артистка, яка вижила після теракту ХАМАС у жовтні 2023 року.

Також стало відомо, що від участі в Євробаченні-2025 відмовилася ще одна країна. Загалом залишилося 37 країн, включно з "Великою п'ятіркою" і Швейцарією, як країною-господаркою.

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