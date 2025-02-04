Євробачення-2025: Ігор Кондратюк розповів, хто переможе на Національному відборі

Коротко:
- Ігор Кондратюк створив власний рейтинг фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2025
- Шоумен назвав конкурсанта, гідного перемоги цього року
Музичний продюсер і ведучий Ігор Кондратюк завжди з великим інтересом стежить за Національними відборами на Євробачення. Цього року напередодні фіналу він склав власний рейтинг усіх учасників Нацвідбору-2025.
В ефірі проєкту Bezodnya Music шоумен не тільки визначив учасника, у перемогу якого на Національному відборі він вірить найбільше, а й розподілив місця між іншими.
Так фаворитом Кондратюка виявився гурт Ziferblat із піснею "Bird of pray". Колектив уже брав участь у Нацвідборі 2024 року і посів тоді друге місце в загальному рейтингу. Друге місце продюсер віддав співаку Khayat, третє - співачці Krylata. Десяте місце шоумен присудив колективу Future Culture.
Примітно, що особистий рейтинг Ігоря Кондратюка розходиться з прогнозами букмекерів, де наразі лідирує Маша Кондратенко (4-е місце на думку продюсера).
Слухайте конкурсну пісню фаворитів Ігоря Кондратюка на Національному відборі-2025 Ziferblat - "Bird of pray":
Євробачення-2025 - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що Ізраїль обрав конкурсантку на Євробачення-2025. Нею виявилася артистка, яка вижила після теракту ХАМАС у жовтні 2023 року.
Також стало відомо, що від участі в Євробаченні-2025 відмовилася ще одна країна. Загалом залишилося 37 країн, включно з "Великою п'ятіркою" і Швейцарією, як країною-господаркою.
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Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня.
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