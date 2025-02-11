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Тіна Кароль розкрила умови, за яких готова їхати на Євробачення від України

Анна Підгорна
11 лютого 2025, 01:30
11
Це було б вельми захопливе повернення на конкурс.
Тина Кароль
Тіна Кароль прокоментувала своє повернення на Євробачення як учасниця / колаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

Стисло:

  • Тіна Кароль представляла Україну на Євробаченні-2006
  • Артистка зізналася, чи готова повернутися на конкурс

2025 року українська співачка Тіна Кароль дебютувала як музичний продюсер Національного відбору на Євробачення. Попри те, що не всі залишилися задоволені відбором конкурсантів, пісень і переможців, зірці все ж вдалося зробити зі змагання музичне шоу, яке запам'яталося.

Імовірно, Кароль прийшов на допомогу власний досвід участі в Євробаченні - вона представляла нашу країну на конкурсі 2006 року (посіла 7 місце - прим. редактора). Ще 2024 року співачка говорила, що готова повернутися на сцену конкурсу, але зараз її відповідь все ж змінилася.

У коментарі Сніданку з 1+1 Тіна Кароль назвала причину, через яку може поїхати на Євробачення від України. При цьому вона зазначила, що самостійно до цього не прагне.

"Чи хотіла би я ще? (поїхати на Євробачення - прим. редактора) Знаєте, якщо скажуть, що треба, – буду. Я готова. Але собі я поки цього не кажу. Я щаслива передати досвід і бути корисною. Рада, що дали таку честь доторкнутися до талантів", - поділилася Кароль.

Дивіться відео повного коментаря Тіни Кароль для Сніданку з 1+1 про Національний відбір на Євробачення-2025:

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Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що між суддями Нацвідбору на Євробачення-2025 сталася перепалка під час обговорення виступу одного з конкурсантів.

Також стало відомо, в якому півфіналі виступить Україна на Євробаченні-2025 у Базелі, Швейцарія, і які країни складуть їй конкуренцію в конкурсний день.

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Хто така Тіна Кароль?

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

Євробачення-2025

Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

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