"Від Молдови": Потап хоче вирушити на Євробачення і навіть написав пісню

Ви дізнаєтеся:
- Потап звернувся до шанувальників
- Артист хоче поїхати на Євробачення
Український репер Потап, який втік з України ще на початку повномасштабної війни в Україні, зараз виступає в скандальному образі "артиста зі Східної Європи" під псевдонімом Slavic Balagan.
На своїй сторінці в Instagram репер заявив, що хотів би взяти участь на Євробаченні від Молдови.
"Я вам хочу сказати чесно, враховуючи, що мій основний склад, - хлопці з Молдови, от якби була така можливість, я б із задоволенням представив Молдову на Євробаченні", - видав Потап.
Також репер зазначив, що готовий навіть самостійно оплатити участь у конкурсі і в нього є відповідна пісня.
"Ми могли б виступити від Молдови на Євробаченні, якби, звичайно, народ нас підтримав. А я думаю, він би підтримав", - додав артист.
Варто зазначити, що дружина репера - Настя Каменських - деякий час перебувала з Потапом за кордоном, де будувала свою музичну кар'єру. Але все ж співачка повернулася в Україну і вже понад рік живе в рідній країні.
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Потап - останні новини по темі
Зазначимо, як повідомляв Главред, Потап нещодавно змінив своє сценічне ім'я, після чого його розкритикували шанувальники. Артист також, за його словами, став представником Східної Європи, а Україну назвав країною, в якій "нічого немає".
А також Потап продовжує їздити по всьому світу, як він повідомляє, просуваючи українську культуру. Нещодавно він пропонував перехожим у Валенсії горілку, за що українці запропонували позбавити втікача українського громадянства.
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Хто такий Потап?
Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".
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