"Від Молдови": Потап хоче вирушити на Євробачення і навіть написав пісню

Потап продовжує дивувати своєю поведінкою.

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Потап - нова заява / колаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

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Потап звернувся до шанувальників

Артист хоче поїхати на Євробачення

Український репер Потап, який втік з України ще на початку повномасштабної війни в Україні, зараз виступає в скандальному образі "артиста зі Східної Європи" під псевдонімом Slavic Balagan.

На своїй сторінці в Instagram репер заявив, що хотів би взяти участь на Євробаченні від Молдови.

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"Я вам хочу сказати чесно, враховуючи, що мій основний склад, - хлопці з Молдови, от якби була така можливість, я б із задоволенням представив Молдову на Євробаченні", - видав Потап.

Потап розповів про свої плани / фото: скрін instagram.com, Потап

Також репер зазначив, що готовий навіть самостійно оплатити участь у конкурсі і в нього є відповідна пісня.

"Ми могли б виступити від Молдови на Євробаченні, якби, звичайно, народ нас підтримав. А я думаю, він би підтримав", - додав артист.

Потап продовжує жити за кордоном / фото: instagram.com, Потап

Варто зазначити, що дружина репера - Настя Каменських - деякий час перебувала з Потапом за кордоном, де будувала свою музичну кар'єру. Але все ж співачка повернулася в Україну і вже понад рік живе в рідній країні.

Настя Каменських зараз перебуває в Україні / фото: instagram.com, Потап

Потап / інфографіка: Главред

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Потап - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, Потап нещодавно змінив своє сценічне ім'я, після чого його розкритикували шанувальники. Артист також, за його словами, став представником Східної Європи, а Україну назвав країною, в якій "нічого немає".

А також Потап продовжує їздити по всьому світу, як він повідомляє, просуваючи українську культуру. Нещодавно він пропонував перехожим у Валенсії горілку, за що українці запропонували позбавити втікача українського громадянства.

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Хто такий Потап? Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

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