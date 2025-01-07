Це фінал: Дженніфер Лопес і Бен Аффлек офіційно розлучилися

Два десятиліття знадобилося Бенніфер для того, щоб зрозуміти, що вони не можуть одне без одного, і лише два роки - щоб розійтися назавжди.

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Розлучення Лопес і Аффлека - Дженніфер Лопес розлучилася з Беном Аффлеком / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Аффлек і Лопес одружилися в липні 2022 року

У квітні 2024-го Джей Ло подала на розлучення

Це була друга спроба Бен і Джен створити сім'ю - 2003 року пара розірвала заручини за день до весілля

Влітку 2024 року підтвердилися чутки про те, що Дженніфер Лопес і Бен Аффлек вирішили розлучитися після двох років офіційного шлюбу. Ініціатором розриву стала Джей Ло, яка подала заяву ще навесні.

Сьогодні стало відомо, що в любовній історії, яка почалася між артистами ще на початку двотисячних, остаточно поставлено крапку, повідомляє видання People.

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6 січня Верховний суд Лос-Анджелеса отримав документи, згідно з якими всі майнові питання між колишнім подружжям врегульовано в приватному порядку, а це означає, що Лопес і Аффлек офіційно визнають, що готові розлучитися. Рішення суду про остаточне розірвання шлюбу очікується в лютому 2025 року, повідомляє АР.

Зазначається, що майно пара ділила без адвокатів: кожен залишився при своїх заробітках, які отримав до і під час шлюбу. Також ніхто з подружжя не платитиме іншому аліменти.

Попри розставання Дженніфер Лопес і Бен Аффлек намагаються підтримувати дружні стосунки - колишні кохані не заперечують того, що їхні життя відтепер навіки пов'язані, навіть усупереч розлученню. До того ж діти артистів від попередніх стосунків встигли сильно прив'язатися один до одного.

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Раніше Главред розповідав, що завершився шлюборозлучний процес Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, який тривав цілих 8 років. Пара була у стосунках 10 років, 2 роки з яких - в офіційному шлюбі.

Також Дженніфер Лопес, яка навесні 2024 року офіційно розійшлася з Беном Аффлеком, запідозрили в романі з голлівудською зіркою, яка значно старша за неї.

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Хто така Дженніфер Лопес Дженніфер Лопес - американська акторка, співачка, танцівниця, модельєр, продюсер і бізнесвумен. Вперше здобула популярність 1991 року як танцівниця трупи Fly Girl у телешоу In Living Color. Лопес - одна з найуспішніших співачок свого покоління, високооплачувана акторка й талановита бізнесвумен, яка зуміла створити модний бренд J. Lo; крім того, вона одна з найбагатших жінок світового шоу-бізнесу та одна з найвпливовіших персон, які розмовляють іспанською мовою.

Хто такий Бен Аффлек? Бен Аффлек - американський актор, режисер і продюсер. Володар численних кінонагород: трьох "Золотих Глобусів", двох "Оскарів", двох "SAG Awards", двох "BAFTA" тощо. Також має чотири "Золоті малини". Знявся у понад вісімдесяти фільмах, зрежисирував 35.

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