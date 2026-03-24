"Артистами не озвучуються": Руслана висловила претензії Джамалі

Співачка була здивована поведінкою своєї зіркової колеги.

Руслана звернулася до Джамали — Євробачення 2026

Відома співачка та музичний продюсер Національного відбору на Євробачення-2026 Джамала відверто розповіла в інтерв'ю Champion Radio про розмову, яка відбулася у неї з Русланою за лаштунками конкурсу.

Виявилося, що зірка була здивована поведінкою Джамали на посаді музичного продюсера. Джамала вирішила максимально вкластися в кожного учасника і ділилася з ними професійними секретами, які артисти зазвичай тримають при собі.

"Я всім фіналістам Нацвідбору хотіла максимально передати все, що я відчувала за лаштунками, під час інтерв'ю, як я готувалася до виступу. Ось все, що я могла розповісти — я розповіла", — розповіла співачка.

Уважність Джамали не залишилася непоміченою для колег по шоу-бізнесу. Руслана зважилася підійти до співачки і висловила їй свою жорстку думку.

"Руслана підійшла до мене і каже: "А що ти так безкорисливо з ними ділишся? Ти що, волонтер? Тобі хтось так все розповідав?". Такі речі, якими я ділилася з фіналістами, зазвичай артистами ось так не озвучуються. Тому що це такі секретики, які роблять справу", — поділилася зірка.

Незважаючи на претензії Руслани, Джамала залишилася при своїй думці і закликала підтримувати представницю України на Євробаченні-2026 LELEKA. Співачка запевнила, що максимально допоможе виконавиці з виступом на головній сцені Європи.

"Але мені не шкода. Я вболіватиму за нашу представницю LELEKA і закликаю всіх. Мені здається, буде розкішно", — заявила зірка.

Про особу: Руслана Лижичко Руслана Лижичко або мононімно Руслана — українська співачка, музичний продюсер, авторка-виконавиця. Народна артистка України (2004). Переможниця музичного конкурсу Євробачення-2004.

