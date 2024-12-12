Усе заради кохання: популярний ведучий зізнався, що робить "уколи краси"

В'ячеслав Соломка готовий молодитися, щоб відповідати своїм юним партнерам.

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В'ячеслав Соломка особисте життя - В'ячеслав Соломка розповів про романи, ревнощі та уколи краси / колаж: Главред, фото: instagram.com/v_solomka

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Чому сьогодні В'ячеслав Соломка знову самотній

36-річний український шоумен В'ячеслав Соломка роздав трохи відвертості про своє особисте життя - раніше ця тема обговорювалася ним на публіці неохоче. Однак нещодавно ведучий зізнався, що на його любовному фронті киплять неабиякі пристрасті.

Заради них Соломка готовий робити "уколи краси", щоб відповідати новим партнерам. Про це він розповів у коментарі для ЖВЛ Представляє, який з'явився у Сніданку з 1+1.

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Так, на прем'єрі фільму "Месьє Азнавур", яка нещодавно прогриміла в Києві, В'ячеслав поділився, що влітку зустрів особливу людину. Через велику різницю у віці шоумен вирішив звернутися до косметолога. "Я вколов собі ботокс. Я скажу чесно, влітку я закохався. У мене почалися стосунки з дуже молодою особою. Більше, ніж на 10 років молодшою. І мені захотілося відповідати юності. І я пішов до косметолога", - цитує Соломку 1+1 Україна.

На жаль, літній роман знаменитості тривав недовго, хоч і залишив у його душі незгладимий слід. Пізніше в бесіді з Люкс ФМ В'ячеслав Соломка зізнався, що його кохання згубили ревнощі з його боку.

Після цього у ведучого з'явився новий партнер. Ці стосунки зірка охарактеризував, як взаємне кохання з першого погляду з фантастичною людиною.

Однак і цього разу ведучого наздогнала невдача - стосунки тривали менше ніж два місяці. Соломко зазначив: у всьому винні надмірні ревнощі та вимогливість другої половинки. "В якійсь момент я цього не витримав. Ну вже занадто!" - обурюється шоумен.

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Хто такий В'ячеслав Соломка? В'ячеслав Соломка - український ведучий, актор театру та кіно. Грав у київському "Молодому театрі" та театрі "Сузір'я". Співпрацював із телеканалами - Новий канал, Україна, Київ. На його рахунку понад 50 ролей і проєктів.

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