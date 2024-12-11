"Я сказала ТАК": відома співачка виходить заміж

Короткий зміст:
- Христина Христонько та Ігор Розумяк заручилися
- Блогер освідчився співачці в Буковелі
24-річна українська співачка і блогерка Христина Христонько отримала свій подарунок під ялинку раніше, ніж зазвичай, - Різдво і Новий рік вона вже зустрічатиме в новому для себе статусі нареченої. Наречений артистки, блогер Ігор Розумяк, зробив їй пропозицію руки і серця під час відпочинку в Буковелі.
Про це щаслива Христина розповіла у своєму блозі в Instagram. Вона зазначила, що заручини відбулися ще 8 грудня. "Я сказала ТАК. 08.12.2024", - написала наречена.
Вона також опублікувала серію фотографій - як її коханий стає на одне коліно, надягає на безіменний палець обручку від від ювелірного бренду Tiffany & Co та дарує пишний букет червоних троянд.
Пізніше в сторіс Христонько зазначила, що Ігор Розумяк купив каблучку ще кілька місяців тому, і про майбутнє освідчення знали всі - від родин закоханих до їхніх друзів. Утім, близьким вдалося зберегти таємницю нареченого співачки: Христина зізналася, що йшла до ресторану смачно поїсти й відсвяткувати День народження Ігоря, і аж ніяк не очікувала, що виходитиме із закладу його майбутньою дружиною.
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Хто така Христина Христонько?
Христина Христонько - українська співачка та блогерка (загальна кількість підписників у соціальних мережах - понад мільйон). Почала кар'єру 2020 року з публікації власних каверів на популярні треки. Пізніше стала записувати оригінальний контент. Серед відомих робіт пісні "Мамо", "Хочу повірити" та "Вистоїмо" (у дуеті з Юліком).
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