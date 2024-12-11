"Я сказала ТАК": відома співачка виходить заміж

Христина Христонько похизувалася обручкою та поділилася зворушливою історією освідчення.

https://glavred.net/stars/ya-skazala-da-izvestnaya-pevica-vyhodit-zamuzh-10621721.html Посилання скопійоване

Христина Христонько виходить заміж - Ігор Розумяк освідчився Христині Христонько / колаж: Главред, фото: instagram.com/_kristonko_

Короткий зміст:

Христина Христонько та Ігор Розумяк заручилися

Блогер освідчився співачці в Буковелі

24-річна українська співачка і блогерка Христина Христонько отримала свій подарунок під ялинку раніше, ніж зазвичай, - Різдво і Новий рік вона вже зустрічатиме в новому для себе статусі нареченої. Наречений артистки, блогер Ігор Розумяк, зробив їй пропозицію руки і серця під час відпочинку в Буковелі.

Про це щаслива Христина розповіла у своєму блозі в Instagram. Вона зазначила, що заручини відбулися ще 8 грудня. "Я сказала ТАК. 08.12.2024", - написала наречена.

відео дня

Вона також опублікувала серію фотографій - як її коханий стає на одне коліно, надягає на безіменний палець обручку від від ювелірного бренду Tiffany & Co та дарує пишний букет червоних троянд.

Пізніше в сторіс Христонько зазначила, що Ігор Розумяк купив каблучку ще кілька місяців тому, і про майбутнє освідчення знали всі - від родин закоханих до їхніх друзів. Утім, близьким вдалося зберегти таємницю нареченого співачки: Христина зізналася, що йшла до ресторану смачно поїсти й відсвяткувати День народження Ігоря, і аж ніяк не очікувала, що виходитиме із закладу його майбутньою дружиною.

Христина Христонько виходить заміж - Ігор Розумяк освідчився Христині Христонько / instagram.com/_kristonko_

Христина Христонько виходить заміж - Ігор Розумяк освідчився Христині Христонько / instagram.com/_kristonko_

Христина Христонько виходить заміж - Ігор Розумяк освідчився Христині Христонько / instagram.com/_kristonko_

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що зірка фільму "Я, Побєда і Берлін", український актор Іван Бліндар, говорить про військові навчання та свою службу на фронті.

Також українська акторка Ольга Сумська зізналася, що витворила її рідна сестра. Ольга і Наталія Сумські вже дуже давно демонстративно не підтримують стосунків.

Читайте також:

Хто така Христина Христонько? Христина Христонько - українська співачка та блогерка (загальна кількість підписників у соціальних мережах - понад мільйон). Почала кар'єру 2020 року з публікації власних каверів на популярні треки. Пізніше стала записувати оригінальний контент. Серед відомих робіт пісні "Мамо", "Хочу повірити" та "Вистоїмо" (у дуеті з Юліком).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред