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Все заради грошей: Соколова розкритикувала Полякову і Єфросиніну за російську мову

26 липня 2022, 20:07

Окремо телеведуча Яніна Соколова згадала концертний імідж співачки Оля Полякової - з кокошниками та іншими російськими народними елементами.

Соколова, Полякова, Єфросиніна
Соколова розкритикувала Полякову та Єфросиніну за російську мову / колаж УНІАН

Українська телеведуча Яніна Соколова прокоментувала скандал навколо телеведучої Маші Єфросиніної і попспівачки Олі Полякової, які заявили, що продовжать вести своїй спільний YouTube-проєкт російською мовою. Такий коментар Соколова зробила в інтерв'ю для проекту "Палає".

Як каже Соколова, Єфросиніна і Полякова тримаються за російську мову з тієї простої причини, що контент українською мовою приносить менше переглядів і, відповідно, менше прибутку.

Окремо Соколова згадала концертний імідж Полякової - з кокошниками та іншими російськими народними елементами. Телеведуча припускає, що співачка використовувала такий образ для того, щоб пробитися на російський концертний ринок.

"Я не уявляю, як Оля Полякова буде щось співати українською. Співати "шльопанці-шльопанці" і мати на голові кокошник – це усвідомлено і це не просто так. Це інтеграція в ще одну аудиторію. Так, не в такому обсязі як Повалій і Ані Лорак, але це теж "наші" по всьому світу і в Україні з проросійськими думками, які хочуть "еге-гей", прийти потанцювати під жінку з красивими формами і в кокошнику. Цей образ приносив гроші. І як зараз без нього?",- висловилася Соколова.

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Нагадаємо, раніше Оля Полякова говорила про те, що переконана, що росіяни не хочуть дізнаватися всю реальну і криваву правду про війну, яку розв'язав їх диктатор Путін в Україні, і тому воліють слухати пропаганду, яку несуть з телеекрану Ольга Скабєєва і Володимир Соловйов.

"А так їм легко жувати цю жуйку. Вони жеруть, ті люди, те, що їм в голову вкладають Соловйов, Скабеева і інша абсолютна нечисть. До речі, цих людей чітко потрібно покарати. Вони - огидні співучасники злочину, їх потрібно судити, а краще розстріляти. Скабееву розстріляти! Соловйова розстріляти! Всіх до такої матері розстріляти!", - висловилася співачка.

До того Полякова дала благодійний концерт у Нью-Йорку. Захоплені глядачі підтримали артистку - вона настільки завела натовп, що люди були готові скандувати з нею що завгодно.

Наприклад, один з номерів Полякової відбувався на тлі напису "Stop Putin". У певний момент вона прокричала зі сцени: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путін...". Глядачі негайно продовжили легендарну нецензурну українську кричалку на адресу російського диктатора.

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Автор: Єгор Бунін
Маша Єфросиніна Оля Полякова Яніна Соколова новини шоу бізнесу
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