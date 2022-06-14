Мовляв, новини з України дуже токсичні: Єфросиніна розповіла, як європейці втомилися від нашої війни

Маша Єфросиніна / Колаж Фото УНІАН

Коли в західних країнах по телебаченню довго розповідають про ситуацію в нашій країні, то рейтинги таких програм значно падають, а медіахолдинги зазнають збитків. Про це розповіла відома українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка перебуває зараз в Європі з дітьми в коментарі "Сніданку з 1+ 1".

"У мене було інтерв'ю для величезного видання з багатомільйонною аудиторією. Я у них питаю: "А чому ви мені сказали, що інтерв'ю триватиме 15 хвилин і питання мені прислали, а я була в ефірі три з половиною хвилини? Технічні якісь проблеми?". Вони мені кажуть: "Подивіться, будь ласка, рейтинги. Коли мова йде про Україну, про війну – у нас крива йде прямо вниз. Ми виходимо просто в жахливі збитки, у нас падають рейтинги". У Європі вперше почула такий вислів:" Українські Новини дуже токсичні", - сказала вона.

Але, каже Єфросиніна, що іноді іноземці просто не знають, як реагувати на новини про війну в Україні, але при цьому часто відчувають почуття провини за те, що можуть жити під мирним небом (на відміну від українців).

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Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна говорила, що її чоловік перед тим, як вона виїхала з України з дітьми, зробив їй подарунок - зав'язав на руці жовто-синю стрічку кольорів прапора України.

"Ця стрічка завжди була на рюкзаку мого чоловіка. Він повісив її собі в 2014 році, коли був Майдан, і почалася війна. І ніколи її не знімав. Ходив з цим рюкзаком, подорожував, вона завжди у нього бовталася. Коли ми прощалися на кордоні, він мені її пов'язав, І сказав:" Розв'яжу, коли ми побачимося", - згадала телеведуча і розплакалася

До того Єфросиніна дуже жорстко прокоментувала парад на честь 9 травня який відбувся в Москві, на Красній площі.

"Сьогодні, коли весь світ об'єднується на підтримку вільної України, Росія проводить свій так званий "парад Перемоги". Але хто марширує в ньому: вбивці жінок, дітей і літніх людей; гвалтівники, злодії, мародери і військові злочинці. Це парад сорому країни, де 70% населення підтримує дії найбільшого терориста! Але ми всі знаємо і запам'ятаємо! Україна переможе! Росія залишиться ні з чим. Слава Україні!"- підписала ролик Єфросиніна.

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