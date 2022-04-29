"Всі ці роки говорить і не боїться": Лії Ахеджакової запропонували дати українське громадянство

Українська актриса визнала її більш гідною, ніж багато інших українців по крові, але не по суті.
Актриса, телеведуча і одна з найвпливовіших жінок України (за версією 2017 року) Римма Зюбіна під час війни, як і багато українських артистів, перетворилася на волонтера і блогера.
В інтерв'ю для Зіркового шляху Зюбіна розповіла, якою бачить українську культуру після війни, а також чи вважає справедливою ненависть до пересічних росіян.
Крім того актриса міркувала на болючу для всього українського шоу-бізнесу тему - про мовчунів і зрадників серед вітчизняних зірок. Виходить, що багатьох з них варто було б позбавити українського громадянства.
Однак і серед російських зірок знаходяться гідні кандидати на отримання українського паспорта. Наприклад, всестороння підтримка, яку надає Україні радянська і російська актриса Лія Ахеджакова, робить її більшою українкою, ніж багатьох з тих, що народилися в нашій країні.
"Чого б не дати громадянство України Лії Ахеджаковій, яка всі ці роки говорить, говорить, і не приховує, і не боїться? Якщо брати такі приклади, то вони більше українці, ніж навідник-музикант камерного оркестру. Його заарештували, але я б ніколи в житті, проходячи повз на вулиці, не подумала, що це та людина. Тепер на сцені будеш ходити й думати: "А хто навідник? Хто стукач?!" - ділиться роздумами Зюбіна.
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Раніше російська актриса Лія Ахеджакова, яка вже неодноразово підтримувала Україну, розповіла, чому розчарувалася в російському президентові, якого підтримувала На зорі його кар'єри.
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