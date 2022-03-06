"Все одно нам хана": Ахеджакова закликала колег не мовчати про війну в Україні

Лія Ахеджакова / https://www.youtube.com/Культура пам'яті

Російська актриса Лія Ахеджакова, яка вже неодноразово підтримувала Україну, висловилася про майбутнє Росії.

Побачивши того, що зараз відбувається в Харкові, їй стає погано, поділилася артистка на YouTube-каналі "Скажи Гордєєвій".

"Коли я бачу обстріли Харкова, я не можу це пережити", - зізналася актриса, додавши, що багато років тому вона жила в цьому українському місті разом з бабусею і дідусем.

Крім того, вона закликала всіх російських діячів культури не мовчати і підтримати Україну, на яку напала РФ.

"Хлопці, не мовчіть. Все одно нам хана", - додала Ахеджакова.

Реклама

Також вона зазначила, що українці навряд чи зможуть пробачити росіянам: "За мого життя навряд чи пробачать. І я ніколи не пробачу".

читайте такожФанатку Путіна і "ЛДНР" оперну співачку Нетребко звільнили з легендарного театру в СШАРаніше український співак Олег Винник вперше висловився про напад Росії на Україну. Він звернувся до матерів російських солдатів.

Також ми писали, що боксер Олександр Усик, який записався до лав тероборони, записав чергове звернення до українців і висловив своє захоплення українцями. Він зазначив, що пишається кожним своїм земляком.

Читайте також: