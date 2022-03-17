"Бомбили двічі аеропорт за наводкою": знаменитий український скрипаль виявився російським шпигуном

Ілля Сметанін / molbuk.ua

Скрипаль Академічного камерного оркестру Волинської обласної філармонії Кантабіле Ілля Сметанін виявився російським шпигуном.

Саме за його наводкою 24 лютого в Луцький військовий аеродром потрапили ворожі ракети. Повторно вдарили 11 березня.

СБУ нещодавно затримала Іллю Сметаніна, якій зізнався, що в ніч нападу на Луцький військовий аеродром він передавав дані спецслужбам Росії, якими був завербований.

Раніше Сметанін вже попався за співпрацю з ворогом. Але тоді викрутився. У 2020 році Служба безпеки України встановила, що один з кращих штурманів Віталій Синельников, який до 2004 року служив на військовому аеродромі Луцька, був російським шпигуном.

Завдяки цьому зраднику ворог вже тоді отримав дані для авіаудару по аеродрому в мирному Луцьку. Серед інформаторів штурмана був і Сметанін.

Коли взялися за музиканта, той запевняв, що прямих запитань Синельников йому не ставив, лише уточнював, скільки з військового аеродрому злітає бортів...

У ніч з 23 на 24 лютого наведення для російських ракет дав Ілля Сметанін. Поки наші льотчики піднімали літаки в небо, зрадник їх обдзвонював, щоб запитати, куди летять, щоб далі передавати інформацію спецслужбам Росії.

Коли 11 березня повторно до Луцька прилетіли ракети, то забрали життя чотирьох людей і скалічили близько десятка.

Що відомо про зрадника Іллю Сметаніну

Сметанін з родини музикантів, виріс у Луцьку в мікрорайоні, колись заселеному радянськими військовими. Ілля хвалився, що його дід був ракетником, а мама мріяла стати льотчицею.

Сметанін закінчив у Луцьку музичну школу № 2, пізніше Волинське державне училище культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського та Львівську національну музичну академію імені Миколи Лисенка. І почав гастролювати в Росію.

Грав в Україні в оркестрі Кантабіле. Виступав у Парижі.

У 2010 році Ілля Сметанін став одним із засновників організації "ОВАЛ" (організація волинських авіалюбителів).

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