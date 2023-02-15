"Ворогами їх вважати не потрібно": Святослав Вакарчук підтримав "хороших русских" артистів

Лідер Океану Ельзи відверто розповів, чому війна - не час і не місце для півтонів у судженнях.

Святослав Вакарчук вважає, що російські артисти, які підтримують Україну, заслуговують на повагу / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Український музикант, лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук також є старшим лейтенантом ЗСУ. Однак його головною зброєю проти окупанта є музика - з її допомогою артист піднімає бойовий дух наших героїчних захисників, а також повідомляє всьому світу про війну в Україні.

З концертами Вакарчук їздить по гарячих точках, організовує спонтанні сольники для збору коштів на потреби ЗСУ, і тд. Іншими словами - він бачить подвиги наших воїнів своїми очима, і знає про ту ціну, якою нам дістається кожен шматочок свободи, не з чуток.

Музикант - важлива частина культурного коду нашої країни. Тому YouTube-канал DW Українською захотів почути саме про його бачення війни в інтерв'ю. Вакарчук відповів на безліч спірних питань, які зараз піднімаються в нашому суспільстві. Зокрема розповів, як ставиться до поділу на "хороших" і "поганих" росіян.

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Артист зазначив, що на війні світ - чорно-білий, тому півтонів у судженнях не може бути. Так само не може бути виправдання: "Ми поза політикою". Артисти, спортсмени, громадські діячі - всі вони є носіями громадської думки, і у важкі часи мовчати просто не мають права.

Виходячи з цього Вакарчук переконаний в неправильності думки про те, що не існує "хороших русских". На його погляд ті, хто виступив відкрито на боці України, заслуговують на повагу.

"Ті, хто знайшли в собі сили в Росії виступити прямо проти цього жаху, який відбувається, вони самі себе протиставляю… Це зовсім інша історія. Якщо вони щиро бажають перемоги Україні, тоді ворогами їх вважати не потрібно… Я поважаю позицію тих, хто абсолютно відкрито засудив агресію Путіна та Росії. Вони є, ми їх знаємо й, безумовно, їхня позиція заслуговує на повагу", - вважає Святослав Вакарчук.

І поки українські зіркові патріоти зі зброєю в руках або на творчому фронті захищають честь і свободу України, діти російських пропагандистів ховаються за спинами своїх гучних прізвищ. Наприклад, завзятий путініст Олег Газманов "відмазав" сина безглуздим виправданням.

Син мракобіса Володимира Соловйова - і зовсім живе в "загниваючій" Європі, і працює там андрогінною моделлю. Його пропагандист не жене в країну на болотах садити ріпу або рити окопи.

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