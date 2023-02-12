"Підписав контракт з іншими": син Соловйова "відмовився" воювати за РФ і шокував своїм виглядом

У соцмережі з'явилася інформація ким може працювати 21-річний син російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Соловйов з сином / скріншот

Російський пропагандист Володимира Соловйова заявив, що на війну проти України потрібно відправляти вже і російських строковиків.

В Twitter став вірусним пост про одного з його повнолітніх синів – Данила Соловйова.

"Син Володимира Соловйова Данило Соловйов розповів, що поки не може укласти контракт з Міністерством оборони Росії і відправитися на захист Донбасу, так як у нього вже укладено контракт з лондонським модельним агентством", – написали 10 лютого автори сторінки Думмінг Тупс (Анк-Морпорк).

Відзначимо, що в коментарях до своєї публікації автори підкреслили, що є гумористичним пабліком, який "часто на 100% правий", тому не відомо чи дійсно це слова Данила Соловйова.

При цьому відомо, що він раніше точно працював моделлю.

Що відомо про сина пропагандиста Соловйова

Данило Соловйов - старший син Соловйова від третьої дружини Ельги Сепп (у журналіста вісім дітей від трьох жінок).

Хлопець народився 12 жовтня 2001 року. Про Данила відомо небагато: закінчив приватну Ломоносовську школу в Москві.

Колишній народний депутат Верховної Ради України Борислав Береза заявив, що сини пропагандиста Соловйова живуть не в РФ, а за кордоном.

"Ось вони, Олександр Соловйов, 34 роки, і Данило Соловйов, 21 рік. Чому вони ще не на фронті, де ЗСУ перетворить їх на фарш? Може, їх матуся проти? Але їх татусь жене дітей росіян на війну - так чому ж вони не воюють?",- написав Береза.

Раніше екс-ватажок терористів так званої "ДНР" Ігор Гіркін заявив, що Росія може програти війну проти України, якщо російські генерали продовжать діяти так само неефективно, як зараз. Також терорист накинувся на російського пропагандиста Соловйова, звинувативши його в тому, що Соловйов у разі програшу Росії у війні втече кудись за кордон, де у нього є нерухомість.

Пізніше публічне з'ясування стосунків між одіозним пропагандистом Володимиром Соловйовим і терористом Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) продовжилося. Цього разу кремлівський трубадур Соловйов накинувся на колишнього "міністра оборони ДНР" Гіркіна і звинуватив його в тому, що він "не зміг померти в Слов'янську".

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