"Чому син не на "СВО"?": "патріота" Газманова принизили в прямому ефірі

Олег Газманов розповів, як його син підтримує війну в Україні.

Олег Газманов / скріншот YouTube

Путініст Олег Газманов який раніше повідомив, що візьме в руки автомат, щоб вбивати мирних українців, виправдався за те, що його син досі не воює.

Під час інтерв'ю, фрагмент якого з'явився в мережі, пропагандист поцікавився у Газманова, чому його син не хоче відправитися добровольцем на СВО.

Співак поспішив виправдатися, що його 41-річний син Родіон часто виступає в госпіталях і гарячих точках.

"Він не служив, у нього немає таких навичок", - заявив Газманов.

Нагадаємо, у Росії готують аналог міжнародного вокального конкурсу "Євробачення". "Новий" конкурс, мабуть, проходитиме в Росії і змагатимуться російські вокалісти з вокалістами з Північної Кореї.

Інформацією про альтернативний конкурс поділився "путініст" і любитель війни Микола Басков. Співак розповів, що разом з багатьма колегами по шоу-бізнесу полягає в музичній асоціації. У їх числі Надія Бабкіна, Лариса Доліна, Григорій Лепс та Олег Газманов.

Також ми писали, що пропутінський артист Олег Газманов вирішив підзаробити трохи грошиків в ОАЕ, однак не врахував, що його схвалення війни в Україні та оспівування військових злочинів РФ за межами країни-агресора матиме неприємні для нього наслідки.

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