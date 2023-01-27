'Під звуки канонади': Вакарчук заспівав 'Червону руту' з бійцями в Бахмуті

Святослав Вакарчук приїхав в практично повністю знищений Бахмут, де дав невеликий акустичний концерт перед українськими бійцями.

Святослав Вакарчук заспівав "Червону руту" з бійцями в Бахмуті / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Легендарний рок-музикант Святослав Вакарчук дав концерт перед бійцями в ЗСУ в практично повністю знищеному в ході боїв між Росією і Україною місті Бахмут, що на Донеччині. Відео виступу артист виклав на своїй сторінці в Instagram.

"Ці виступи під звуки канонади в Бахмуті – особливі. Місто, яке ще недавно було одним з найуспішніших в регіоні – справжня руїна. Але ми боремося сьогодні не тільки за будинки. Ми боремося за наших людей і за цінності. Спасибі, хлопці, з Національної гвардії України, Дфтг Хартія і всім силам оборони!", - підписав ролик Вакарчук.

Він разом з бійцями виконав легендарний шлягер Володимира Івасюка "Червона рута", а також власний духопідіймальний хіт "Все Буде добре".

Сам Вакарчук зазначив, що цю пісню він співає наприкінці кожного свого виступу перед бійцями ЗСУ − оскільки переконаний, що все саме так і буде.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що легендарній українській рок-групі "Океан Ельзи" вдалося зібрати понад 19 млн гривень на допомогу Україні та українцям за літо нинішнього року. Про це повідомляється на сторінці колективу в Instagram.

У таку суму, каже менеджер музикантів, входять гроші, зібрані завдяки виступам, монетизація музики та участь у партнерських проектах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що кавер на вакарчуківську "Обійми" виконав російський рок-музикант і лідер групи"Машина часу" Андрій Макаревич і дев'ять інших Ізраїльських музикантів. Причому на івриті.

"Замість того, щоб збирати натовпи на стадіонах, Святослав Вакарчук змушений стояти і захищати свою землю. Ми група ізраїльських музикантів, професіоналів і любителів, старожилів і новачків, і ми вирішили перевести пісню на іврит і записати її на знак підтримки народу України в цей неспокійний час. Ці обійми з Ізраїлю для тебе, Україно", - сказано в описі треку.

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