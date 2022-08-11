Модельєр Андре Тан назвав три фільми, які спонукають пишатися Україною/ колаж УНІАН

Відомий український модельєр Андре Тан порадив своїм фоловерам-українцям три вітчизняні стрічки, які, на його думку, гарантують їм відмінне проведення часу і почуття гордості за рідну країну. Відповідний пост з'явився на сторінці зірки в Instagram.

Тіні забутих предків / Тіні забутих предків (1964)

Культовий художній фільм режисера Сергія Параджанова - екранізація однойменної повісті українського класика Михайла Коцюбинського.

Сюжет присвячений нещасливому коханню гуцула Івана Палійчука, обраниця якого Марічка трагічно загинула. Фільм донезмоги насичений гуцульським колоритом, народною музикою і своєрідним українським "псіходелом".

Стоп-Земля (2021)

Фільм режисерки Катерини Горностай. "Стоп-Земля" розповідає про 16-річну Марію, яка переживає не найпростіший період дорослішання і становлення себе як особистості. Разом з дівчиною ці труднощі долають її близькі друзі – Яна і Семен.

Мої думки тихі / Мої думки тихі (2019)

Трагікомедія і роуд-муві. Сценарієм звукорежисер-невдаха Вадим отримує замовлення з проханням записати голоси рідкісних тварин і птахів Закарпаття, проте завдання ускладнюється тим, що в подорож разом з героєм відправляється його мати ‒ у виконанні Ірми Вітовської.

Інші новини: