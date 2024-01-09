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Східні казки: (не)розлучений Налчаджиоглу привіз нову коханку на батьківщину

Анна Підгорна
9 січня 2024, 11:21
Колишній чоловік Ані Лорак відмовляється коментувати стосунки з другою дружиною, але вже зухвало хвалиться новим романом.
Мурат Налчаджіоглу з новою дівчиною
Мурат Налчаджиоглу з новою дівчиною приїхали до Туреччини / колаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca, instagram.com/anastasija_foxy2

Новий рік для турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу почався з нового роману. Під час відпочинку в ОАЕ разом з дочкою від співачки Ані Лорак він познайомився з українською моделлю на ім'я Анастасія.

Їхні стосунки розвиваються стрімко - закохані буквально засипали свої блоги фото і відео з романтичних побачень і прогулянок. Однак відпустка в Еміратах стала підходити до кінця, і постало питання про те, в якому напрямку парі рухатися далі.

Мурат прийняв рішення відвезти нову подругу на батьківщину, до Туреччини. Модель вже показала перші романтичні кадри з Налчаджиоглу - ніжні поцілунки на набережній.

відео дня

Варто відзначити, що пара, всупереч хейту, виглядає абсолютно щасливою. Багато хто критикує закоханих за те, що вони почали стосунки до того, як Налчаджиоглу розлучився зі своєю другою дружиною - українською візажисткою Лілією Реус. Втім, це лише припущення - ні Лілія, ні Мурат свій сімейний стан не коментують.

Мурат Налчаджіоглу з новою дівчиною
Мурат Налчаджиоглу з новою дівчиною приїхали до Туреччини / instagram.com/anastasija_foxy2

Раніше дружина Віктора Павліка, українська бізнесвумен і блогерка Катерина Реп'яхова, захопила фанатів фото з крихіткою-сином і свекрухою у Теребовлі, звідки артист родом.

Також співачка Kola (Анастасія Прудіус) похвалилася фігурою в купальнику і вперше показала чоловіка-іноземця. Разом закохані вирушили на відпочинок на захід України.

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