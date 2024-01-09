Східні казки: (не)розлучений Налчаджиоглу привіз нову коханку на батьківщину

Колишній чоловік Ані Лорак відмовляється коментувати стосунки з другою дружиною, але вже зухвало хвалиться новим романом.

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Мурат Налчаджиоглу з новою дівчиною приїхали до Туреччини / колаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca, instagram.com/anastasija_foxy2

Новий рік для турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу почався з нового роману. Під час відпочинку в ОАЕ разом з дочкою від співачки Ані Лорак він познайомився з українською моделлю на ім'я Анастасія.

Їхні стосунки розвиваються стрімко - закохані буквально засипали свої блоги фото і відео з романтичних побачень і прогулянок. Однак відпустка в Еміратах стала підходити до кінця, і постало питання про те, в якому напрямку парі рухатися далі.

Мурат прийняв рішення відвезти нову подругу на батьківщину, до Туреччини. Модель вже показала перші романтичні кадри з Налчаджиоглу - ніжні поцілунки на набережній.

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Варто відзначити, що пара, всупереч хейту, виглядає абсолютно щасливою. Багато хто критикує закоханих за те, що вони почали стосунки до того, як Налчаджиоглу розлучився зі своєю другою дружиною - українською візажисткою Лілією Реус. Втім, це лише припущення - ні Лілія, ні Мурат свій сімейний стан не коментують.

Мурат Налчаджиоглу з новою дівчиною приїхали до Туреччини / instagram.com/anastasija_foxy2

Раніше дружина Віктора Павліка, українська бізнесвумен і блогерка Катерина Реп'яхова, захопила фанатів фото з крихіткою-сином і свекрухою у Теребовлі, звідки артист родом.

Також співачка Kola (Анастасія Прудіус) похвалилася фігурою в купальнику і вперше показала чоловіка-іноземця. Разом закохані вирушили на відпочинок на захід України.

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