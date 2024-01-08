Дружина Павлика захопила фанатів фото з крихіткою-сином і свекрухою

Дружина відомого українського попспівака Віктора Павлика, блогерка і бізнесмен Катерина Репяхова взяла маленького сина Михайла і поїхала провідати бабусю Олександру ‒ матір артиста. Невеликий фотзвіт про потяг дівчина опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Дружина Павлика їхала до свого чоловіка в Яремче, де у того був запланований благодійний концерт. Втім, по дорозі вона з Мішею вирішила заїхати ще в гості до мами Віктора Павліка. Бабуся Олександра явно була рада бачити невістку з онуком.
Також маленький Михайло отримав гостинець від бабусі ‒ гроші. У свою чергу, Репяхова також привезла гостинців з Києва для свекрухи.
За словами блогерки, син спочатку ніяковів, а потім не відходив від бабусі.
Нагадаємо, раніше Катерина Репяхова розповіла про те, що вона насправді думає про те, що співак нижче її зростом. Дружина Віктора Павлика показала фото з чоловіком, на якому вони виконують якусь пісню - музикант грає на гітарі і співає разом з Катею.
Раніше також Репяхова розповіла про свого батька і чому вона з ним не спілкується. Виявилося, що чоловік відмовився від своїх дітей, а з Катериною навіть судився - він намагався відібрати у дочки квартиру в Дніпрі. Суд тато Репяхової програв, проте доньку з перемогою привітав. Це був останній раз, коли Катерина контактувала з батьком.
Вас можуть зацікавити такі матеріали:
- Молода дружина Віктора Павліка похвалилася "допологовими" формами в пустотливому бікіні
- Молода дружина Віктора Павліка поскаржилася на артиста через його проблеми з серцем
- "Так люблю гроші": Молода дружина Віктора Павліка пояснила, чому вийшла заміж за артиста