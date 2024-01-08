Дружина Павлика захопила фанатів фото з крихіткою-сином і свекрухою

Дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова разом з їхнім сином відвідала маму артиста, бабусю Олександру, і захопили спільними кадрами.

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Катерина Репяхова разом з маленьким сином приїхала в гості до свекрухи / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Дружина відомого українського попспівака Віктора Павлика, блогерка і бізнесмен Катерина Репяхова взяла маленького сина Михайла і поїхала провідати бабусю Олександру ‒ матір артиста. Невеликий фотзвіт про потяг дівчина опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Дружина Павлика їхала до свого чоловіка в Яремче, де у того був запланований благодійний концерт. Втім, по дорозі вона з Мішею вирішила заїхати ще в гості до мами Віктора Павліка. Бабуся Олександра явно була рада бачити невістку з онуком.

Також маленький Михайло отримав гостинець від бабусі ‒ гроші. У свою чергу, Репяхова також привезла гостинців з Києва для свекрухи.

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За словами блогерки, син спочатку ніяковів, а потім не відходив від бабусі.

Нагадаємо, раніше Катерина Репяхова розповіла про те, що вона насправді думає про те, що співак нижче її зростом. Дружина Віктора Павлика показала фото з чоловіком, на якому вони виконують якусь пісню - музикант грає на гітарі і співає разом з Катею.

Раніше також Репяхова розповіла про свого батька і чому вона з ним не спілкується. Виявилося, що чоловік відмовився від своїх дітей, а з Катериною навіть судився - він намагався відібрати у дочки квартиру в Дніпрі. Суд тато Репяхової програв, проте доньку з перемогою привітав. Це був останній раз, коли Катерина контактувала з батьком.

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