Замість тисячі слів: Дмитро Комаров показав фото зі звільненого Херсона

Дмитро Комаров відвідав деокупований Херсон / instagram.com/komarovmir

Журналіст, ведучий та мандрівник Дмитро Комаров змінив діяльність, і, замість розважально-освітнього контенту, знімає обстановку на деокупованих територіях України.

11 листопада вся Україна святкувала визволення Херсона після 256-денної окупації. Серед рідкісних журналістів, яких зараз допускають на вільну, але все ще небезпечну територію, виявився Комаров, який знімає хроніку подій.

На своїй сторінці в Instagram мандрівник показав два потужних селфі: на одному він з бійцями патрульної поліції стоїть на тлі стели біля в'їзду в Херсон з величезним кавуном в руках; на іншому знімається з радісним натовпом, який святкує деокупацію на центральній площі Херсона.

"Атмосфера неймовірна. Позитивна. В очах у людей щастя. Зі святом, прекрасне місто приголомшливих людей! Кошмар під назвою "росія" для Херсона назавжди в минулому. У сьогоденні - переповнена Центральна площа щасливих людей, які впевнено дивляться в щасливе майбутнє разом з Україною. Низький уклін нашим героям - ЗСУ, ТРО, ГУР, Нацгвардії, поліції, СБУ, прикордонникам, ССО і всім-всім захисникам з інших структур і підрозділів. Пишаэмося. Блискуче. Вітаю, Херсонщина❤️ Слава Україні",-поділився Комаров емоціями від відвідин міста-героя Херсона.

Дмитро Комаров відвідав деокупований Херсон / instagram.com/komarovmir

Визволення Херсонщини

Нагадаємо, Збройні Сили України 11 листопада увійшли до Херсона. У місті з'явилися українські прапори. Місцеві жителі з радістю зустрічають ВСУ. В оперативному командуванні Південь сказали, що армії України в місті належить ще багато роботи.

У ГУР Міноборони України сказали, що Херсон повертається під контроль Києва.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вже звільнені десятки населених пунктів на півдні України.

З початку жовтня українські війська на Херсонському напрямку просунулися на 36,5 км, повідомив раніше головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний.

Загальна площа відвойованої території сягає 1381 кв. км.

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