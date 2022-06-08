"Бачу, як летить ракета, і лунає вибух": дружина Юрія Ткача накрила собою доньку під час обстрілу

Сім'я коміка пережила страшну ніч, яка викликала у семирічної Лізи беззвучні сльози.
Вікторія, дружина українського коміка і актора Юрія Ткача, розповіла, як вивозила їх семирічну доньку Лізу з України під бомбардуваннями.
Жахливими спогадами жінка поділилася в інтерв'ю для Зіркового шляху. Через місяць після початку повномасштабної війни в Україні Юрій і Вікторія прийняли рішення вивести Лізу в Болгарію.
По дорозі сім'я Ткачів зупинилася у Вінниці, де, за запевненнями знайомих, було досить спокійно. Але та ніч стала однією з найстрашніших в їхньому житті.
"Перший місяць ми спали на карематах над спуском у підвал, щоб, якщо що, можна було швидко спуститися. І я думала, перша ніч на ліжку, м'яка постіль і сказала Юрі: "Ми виспимося". Залунала сирена о третій годині ночі. Це було так страшно. Я прокинулася від цього гулу і побачила у вікнах будинку навпроти заграву, немов увімкнули дуже багато софітів і направили на один будинок, рожево-червоно-помаранчеву",- розповідає Вікторія. Тоді вона зрозуміла - в укриття спускати занадто пізно. Тому вона закрила дочку своїм тілом.
"Я її просто накрила собою. Пролунав вибух, після якого ми вибігли в коридор. Я вийшла на балкон, щоб подивитись, що з машинами. Виходжу й бачу, як летить друга ракета і лунає другий вибух. Це тоді у Вінниці вони цілилися у телевізійну вежу, а ми були від неї менш ніж за два кілометри. Це було дуже страшно!" - згадує дружина коміка.
Зараз вона з донькою Лізою знаходиться в Болгарії, але планує вже в кінці червня повертатися з Київ, незважаючи на те, що небезпека потрапити під вороже бомбардування до сих пір існує.
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Раніше українська телеведуча Катерина Осадча розповіла про те, як з початку повномасштабного вторгнення змінилися їхні стосунки з Юрієм Горбуновим.
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