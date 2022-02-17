Стали відомі імена перших учасників шоу Ліпсінк батл на телеканалі 1+1

Хто став учасниками другого сезону шоу Ліпсінк баттл / Пресслужба

Вже цієї весни на телеканалі 1+1 вийде другий сезон шоу зіркових пародій Ліпсінк батл, у якому відомі особистості перевтілюються у зірок світового шоу-бізнесу під хіти, які знають і люблять всі.

Сьогодні на телеканалі 1+1 вийшов довгоочікуваний проморолик, у якому з’явились перші учасники шоу. Так, на головну сцену зіркових пародій вийде Юрій Ткач, але не сам, а разом із донькою Лізою. Тато із донькою зійдуться у батлі разом із ще однією зірковою родиною, але хто це буде – стане відомо незабаром.

У яскравому промо-ролику Юрій Ткач перевтілився у ведучого шоу Потапа, а маленька Ліза приміряла образ Насті Каменських.

"Мені дуже подобається працювати разом із татом, адже це завжди весело. Дома ми часто разом когось пародіюємо, я уявляю, що відома співачка. Минулого року я за лаштунками допомагала татові перевтілюватися у PSY, а скоро ми вийдемо разом на сцену", - розповіла за лаштунками Ліза.

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А Юрій Ткач розпочав традиційний #lipsyncbattle_challenge в соціальних мережах, в якому зірки, і підписники "ліпсять" своїх улюблених виконавців. Актор записав відео під запальний трек Macarena і передав естафету актору та режисеру Руслану Ханумаку та Володимиру Дантесу, який переміг у шоу минулого року. Приєднатися до відомих артистів і взяти участь в #lipsyncbattle_challenge може кожен, опублікувавши свою пародію на улюблену зірку в соціальних мережах з хештегом #lipsyncbattle_challenge і #ліпсінкбатл_челендж.

Юрій Ткач з дочкою Лізою в другому сезоні шоу Ліпсінк баттл / Пресслужба

"Я дуже схвильований знову вийти на сцену Ліпсінк батлу, адже буду вже не сам змагатися за золотий пояс, а разом із Лізою. З нею на зйомках промо було дуже цікаво працювати, адже вона мене розуміє з напівслова, ми фактично з нею, як одне ціле. Ліза дуже весела дитина, сприймає зйомки, як гру. До того ж, їй дуже подобається Настя Каменських і вона весь час кайфувала від образу, кучерів. Дома донька часто пародіює всіх підряд: просто вмикає телевізор і починає гоцати на дивані. Коли я минулого року пародіював PSY та Біллі Айліш, то вона постійно копіювала їх разом зі мною, не виходила з образів навіть тоді, коли шоу закінчилося. Весела дитина у веселого батька, так, що все повинно бути точно не сумно", - поділився Юрій Ткач.

Юрій Ткач з дочкою Лізою в другому сезоні шоу Ліпсінк баттл / Пресслужба

Нагадаємо, ведучими шоу стали Потап та Леся Нікітюк, яка минулого року брала участь у шоу, пародіювавши Адель, Раїсу Кириченко та Фредді Мерк’юрі.

У шоу Ліпсінк батл відомі особистості перевтілюються у зірок світового шоу-бізнесу під хіти, які знають і люблять всі. Головне завдання зірок – максимально переконливо відтворити пісню, копіюючи міміку, зовнішній вигляд, манеру триматися на сцені оригінального виконавця хіта. Учасники проєкту розіб’ються на пари та влаштують між собою запеклий батл за звання кращого пародиста. Також на глядачів очікують сюрпризи та нововведення. Так, дехто з зірок вийде на сцену головного шоу пародій не сам, а у парі зі своєю дитиною. Маленький помічник і сам перевтілиться у яскраву особистість.

Так, вперше на шоу Ліпсінк батл завітають запрошені суперзірки, які заспівають улюблені хіти українців, а також презентують нові треки.

Нагадаємо, минулого року за перемогу в фіналі шоу змагалися гуморист Юрій Ткач, акторка студії Квартал 95 Олена Кравець, телеведуча Леся Нікітюк, артист MONATIK, співак DANTES та акторка Дарина Петрожицька. До суперфіналу пройшли Юрій Ткач, Леся Нікітюк та Володимир Дантес, які пародіювали легендарного Фредді Мерк’юрі. Своїми оплесками глядачі у залі визначили, що найкращим пародистом сезону став Володимир Дантес. Саме він отримав заповітний золотий пояс.