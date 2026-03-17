Вдова Аdam розплакалася через питання журналістки про чоловіка

Саша Норова зізналася, як переживає втрату Михайла Клименка.

Аdam Михайло Клименко помер — Саша Норова розповіла про смерть чоловіка

7 грудня 2025 року помер Михайло Клименко — музикант, співак і фронтмен гурту ADAM. За місяць до смерті він впав у кому внаслідок туберкульозного менінгіту.

14 березня відбулася музична премія Muzvar, де від імені Михайла спеціальну нагороду отримала Саша Норова — дружина Клименка, його муза і мама його двох дітей. За лаштунками вдова артиста поспілкувалася з журналістами.

Зокрема, вона дала коментар для Люкс ФМ. Зі сльозами на очах Норова зізналася, що важко переживає втрату коханого і досі не змирилася з його смертю. "Насправді, в душі в мене просто буря і біль. Але треба жити. Я думаю, щоб прожити цей день до вечора. Зроблю якісь справи – і далі по колу. Купила собі скетчбук, щоб малювати, і пишу вірші про свій біль... Мені багато нічого не треба, і поки що я справляюся. Далі – не знаю що робити", – поділилася Саша.

Фрагмент інтерв'ю з Норовою з'явився в соціальних мережах. У коментарях журналістку Наталію Тур, яка запитала жінку про те, як вона справляється з горем, почали засуджувати за нетактовність.

Наталію Тур захейтили в Мережі / instagram.com/radioluxfm

Наталія Тур у своєму блозі в Instagram зробила публічну заяву з цього приводу. Вона принесла свої вибачення Саші Норовій та всім, кого її питання зачепило за живе. Також журналістка зазначила, що зробила висновки з ситуації, що склалася.

"Я хочу вибачитися перед Сашею Норовою, а також перед усіма, кого зачепило моє питання. У жодному разі на меті не було зробити боляче чи нашкодити. Я співчуваю Олександрі і її великому горю. Висновки зроблені. Щиро перепрошую", — написала Тур.

Про гурт Adam Adam - український гурт. Заснований 2015 року в Києві Михайлом Клименком (композитор, автор пісень, музикант) і Сашею Норовою (вокалістка, акторка, танцівниця і художниця). Група складається з Михайла Клименка (вокал, клавіші), Саші Норової (вокал, танці), Максима Козаченка (гітара), Андрія Гриценка (барабани) і В'ячеслава Шевченка (звук), повідомляє Вікіпедія.

