"Сімейні звʼязки": онук-втікач Ротару показав довгоочікувану зустріч

Анатолій Євдокименко зустрівся з сестрою за кордоном.

Анатолій Євдокименко показав прогулянку з сестрою

Онуки Ротару зустрілися за кордоном

Де зараз Анатолій Євдокименко

Онук легендарної української співачки Софії Ротару Анатолій Євдокименко показав зустріч із сестрою Сонею за кордоном. Відео з нащадками співачки з'явилося в його Instagram.

Євдокименко, який зараз будує кар'єру як виконавець SHMN, вирішив поділитися джерелами свого натхнення. Життя Анатолія за кордоном дійсно виявилося насиченим: він займається спортом, подорожує та відвідує цікаві місця. Також на відео можна зблизька розглянути, як виглядає онук легендарної співачки.

Як виглядає онук Софії Ротару / скрін з відео

Серед важливих умов для продуктивної творчості Анатолій Євдокименко назвав і спілкування з родиною. Музикант поділився кадрами спільного відпочинку з рідною сестрою Сонею, яка також живе і будує кар'єру за кордоном. Разом вони відвідали незвичайну арт-локацію — за словами артиста, подібні прогулянки з близькими служать для нього потужним джерелом натхнення при створенні нових проєктів. Онуки Софії Ротару продовжують спілкуватися, незважаючи на обставини та життя в різних країнах.

Соня Євдокименко зустрілася з братом / скрін з відео

Де зараз живе Анатолій Євдокименко

Де оселився Анатолій Євдокименко після скандальної спроби незаконно перетнути кордон на човні в березні 2022 року, довгий час залишалося загадкою. Незважаючи на те затримання, онукові Софії Ротару все ж вдалося виїхати з України, і тепер він сам дав підказку про своє місцезнаходження. У соцмережах музикант опублікував свіжий ролик, над яким працював український оператор, що мешкає у Великій Британії. Саме цей факт дозволив шанувальникам зробити висновок, що Анатолій зараз живе і будує кар'єру у Сполученому Королівстві.

Раніше Главред повідомляв, що путіністка Маша Распутіна, яка підтримує терористичну війну РФ проти України, ризикує залишитися без даху над головою разом із хворою дочкою. Распутіній доведеться найближчим часом шукати нове місце проживання, якщо екс-дружина її чоловіка виграє суд.

Також Алла Пугачова захопила шанувальників своєю появою в легендарному образі. Примадонна дала друге життя речі, в якій знімалася в культовому кліпі 37 років тому — раритетний піджак перешили на стильний сучасний бомбер.

Вас може зацікавити:

Про особу: Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару — радянська та українська естрадна співачка (сопрано) та актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Герой України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Instagram, де чітко визначила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

