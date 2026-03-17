"Працював більше, ніж Діма": Богдан Ступка незлюбив зірку серіалу "Свати"

Федір Гуринець розповів про непрості стосунки з відомим актором.

Богдан Ступка — конфлікт із Федором Гуринцем

Відомий український актор Федір Гуринець висловився про непрості взаємини з легендарним актором Богданом Ступкою. Причиною могла стати акторська конкуренція з його онуком, розповів артист в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Як стверджує зірка "Сватів", причиною причіпок метра могла бути його конкуренція з Дмитром Ступкою. Ще в студентські роки Гуринець активно працював і отримував цікаві пропозиції, тоді як онук іменитого актора не міг похвалитися такими результатами.

"Я був нелюбимим студентом Богдана Сильвестровича. Мені пояснювали чому, але я не хочу в це вірити. Це нібито через те, що ми вчилися з Дмитром, його онуком. Я більше працював, ніж Діма, і мене більше помічали. Я спочатку думав, що це якісь цікаві акторські провокації, щоб подивитися на реакцію, але було не так", — поділився Федір.

Ситуація загострилася настільки, що Гуринця почали знімати зі спектаклів заради участі Дмитра Ступки. Однак він міг відмовитися від ролі заради вистави в Москві — у цей момент режисери різко згадували про Федора.

"Я починаю робити цю виставу, і виходить "бомба". У мене з'явилися перші шанувальники, мені носять подарунки, а мені незручно. А потім я йду з театру, а назустріч Богдан Сильвестрович зі словами: "Федоре, а навіщо вам навчання? Тут до мене в кабінет заходять і розповідають, який ви актор. Так, може, ну його?" Я відповідаю, що всім людям потрібне навчання. А він такий: "Так? Хм..." і пішов. Були такі закидони", — зізнався актор.

Незважаючи на упереджене ставлення, Федір не тримає зла на свого зіркового наставника. Навпаки, він досі відвідує його могилу.

"Я приходжу на могилу Богдана Сильвестровича, дзвоню в той дзвіночок і кажу: "У мене мільйон питань. Ви померли, а я не знаю відповіді", — розповів Гуринець.

Про особу: Богдан Ступка Богдан Сильвестрович Ступка (27 серпня 1941 — 22 липня 2012) — український і радянський актор театру та кіно, Народний артист і Герой України. Засновник акторської династії Ступок. Знявся у понад ста фільмах, відомий ролями в історичних кінострічках на кшталт "Вогнем і мечем" (1999), "Молитва за гетьмана Мазепу" (2001), "Таємниця Чингісхана" (2002), "Тарас Бульба" (2009) тощо.

