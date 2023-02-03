У вишиванці та українських "коралях": Loboda випустила нову україномовну пісню для наших захисників

В ексклюзивному коментарі для Главреда Світлана Лобода зізналася, як в її репертуарі з'явився гімн боротьби за вільне життя українською мовою.

Loboda відроджує український дух у пісні "По-українськи" / Прес-служба Loboda

У багатьох артистів разом з повномасштабною війною прийшло і переосмислення їхньої творчості - з'явилося більше контенту українською мовою, більше патріотичних настроїв. Рідна культура опинилася в тренді, а це означає ще більше якісної української музики на будь-який смак.

Сьогодні українська співачка Loboda (Світлана Лобода) випустила четвертий сингл за час війни та третю пісню українською мовою - "По-українськи". Її артистка позиціонує, як гімн української боротьби за незалежність - у ворога немає жодного шансу зломити наш дух.

"Я присвячую сингл "По-українськи" усім супергероям нашого часу - нескореним та незламним Українцям! Усім, хто на різних фронтах захищає нашу рідну землю. Тим, хто чекає вдома своїх захисників, охороняючи їх тил і надихаючи на перемоги своєю любов'ю. Кожному Українцю, в чий будинок увірвалась війна, але не змогла відібрати стійкість і силу духу, а лише загартувала у боротьбі за Світло та Свободу. Усім, чиї серця на всій планеті відкриті для допомоги моєму народу. "По-українські" – це не залишити злу жодного шансу. Сьогодні ми єдині та сильні, як ніколи", - поділилася співачка з Главредом.

Пісня вже представлена на всіх музичних платформах, а на сторінці артистки в Instagram можна побачити фрагменти майбутнього кліпу на "По-українськи". Варто відзначити, що в нарядах Світлани для зйомок переважують українські етнічні мотиви, в яких співачка виглядає вкрай органічно.

В ексклюзивному коментарі для Главреда Loboda розповіла, як прийшла до написання гімну волелюбності українською мовою - вона зізналася, що мова не йшла про поетичне натхнення: її волонтерська діяльність на благо України і проста подяка нашим захисникам просто не залишили їй вибору.

"В такий час говорити саме про музу - складно, я б це назвала емоції, переживання та віддзеркалення того, що відбувається, саме у творчості. Соціальна діяльність і постійне включення у події рідної країни, впливає на мій емоційний стан і звісно на мою музику. На рахунок пісні "По-українськи" скажу так - я відчуваю неймовірну вдячність сьогодні нашим героям, на всіх фронтах! Тому я шукала увесь час таку пісню, і сьогодні я її знайшла!" - поділилася Світлана.

Раніше Світлана Лобода розповіла, скільки мільйонів витратила у 2022 році на адресну допомогу та у різні благодійні організації. За словами артистки, вона допомагала переселенцям, військовим, медикам, волонтерам, а також на те, щоб відбудувати своє рідне місто Ірпінь.

Також вона поділилася рідкісними зворушливими кадрами з молодшою дочкою Тільдою - чотирирічна дівчинка є справжньою інтригуючою загадкою для ЗМІ та шанувальників артистки.

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