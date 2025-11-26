У родині мільярдера Річарда Бренсона сталося горе

Річард Бренсон повідомив, що в його родині сталася справжнісінька трагедія.

Річард Бренсон повідомив про трагедію в родині / Колаж Главред, фото Instagram/richardbranson

Британський підприємець, засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон, повідомив про те, що померла його дружина.

Джоан Темплман, померла у віці 80 років, пише Page Six.

Засновник Virgin Records оголосив про трагічну смерть леді Джоан у заяві, опублікованій у вівторок у його Instagram.

"З розбитим серцем повідомляю, що Джоан, моя дружина і партнер протягом 50 років, померла", - написав він під фотографією своєї покійної дружини.

75-річний Бренсон назвав її "найчудовішою" мамою і бабусею для своїх дітей і онуків, про яку він "тільки міг мріяти".

"Вона була моїм найкращим другом, моєю опорою, моїм дороговказним світлом, моїм світом", - сказав він, додавши: "Люблю тебе вічно, Джоан".

Однак він не розкрив причину смерті.

У пари, яка одружилася 1989 року, народилося троє дітей: Голлі, Сем і Клер, яка трагічно загинула через чотири дні після народження.

Бренсон розповів про свої прекрасні стосунки з Джоан в ексклюзивному інтерв'ю Page Six 2019 року.

Річард Бренсон із донькою / Фото Instagram/richardbranson

"Свою дружину я називав Тагалонгом", - розповів він нам, зазначивши, що на момент їхньої першої зустрічі вона була у стосунках з іншим чоловіком.

Хоча Джоан спочатку не приділяла йому ні хвилини уваги, Бренсон розповів, що домігся її прихильності, умовивши вирушити з ним на острів.

"Я подумав: "Ну як же мені вмовити її поїхати зі мною на вихідні?"... Тому я зателефонував в агентство нерухомості... Я прикинувся, що хочу купити острів на Віргінських островах, і вони сказали: "Ну, приїжджай. Ми надішлемо тобі два квитки, знайдемо вертоліт, підберемо для тебе будинок".

"Потім я передзвонив їй і сказав: "У мене є зайвий квиток, хочеш прилетіти?" І вона дійсно приїхала, і ми знайшли цей прекрасний острів, де зараз живемо".

Про персону: Річард Бренсон Річард Бренсон - британський підприємець, засновник корпорації Virgin Group, до якої входить близько 400 компаній різного профілю. Один із найбагатших жителів Великої Британії зі статками у понад 5 мільярдів доларів США. 11 липня 2021 року Бренсон у віці 70 років злітав до нижньої межі космосу в рамках випробувального польоту корабля своєї компанії Virgin Galactic.

