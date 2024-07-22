У родині Ектора Хіменес-Браво поповнення: "Моя дівчинка стала мамою"

Суддя "МастерШеф" з гордістю розповів про появу малюків.

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Ектор Хіменес-Браво новини - Ектор з МастерШеф повідомив про поповнення в родині / колаж: Главред, фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Колумбійський шеф-кухар і зірка шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво на початку липня повідомив, що зовсім скоро його сім'я стане більшою. Він опублікував кадри УЗД - його улюблена собачка Лупіта виявилася вагітною.

Тепер же він поділився у своєму блозі в Instagram з шанувальниками, що Лупіта стала мамою - кулінар показав зворушливе відео з новонародженими цуценятами. Також Ектор розповів, що приймав у своєї улюблениці пологи.

"Вчора вперше в житті приймав пологи. Знаєте, справа не легка але ми з Лупітою та Клопіком впоралися. Моя дівчинка стала мамою. Так цікаво спостерігати було за нею, як вона одразу почала облизувати цуценят, як вона їх обнюхувала та підпускала до себе… Зараз вона просто не відходить від них і я теж", - пише Хіменес-Браво.

відео дня

У коментарях шанувальники шеф-кухаря вітають його з тим, що він став "дідусем". Вони залишили кулінару добрі побажання і привітання з важливою подією в його житті.

Дивіться відео з новими вихованцями Ектора Хіменес-Браво:

Хто такий Ектор Хіменес-Браво? Ектор Хіменес-Браво - колумбійський шеф-кухар, ресторатор, телеведучий. Особливу популярність в Україні здобув, як суддя кулінарного реаліті-шоу "МастерШеф". Творець власного кулінарного стилю "Nuevo Latino". У травні 2021 року отримав українське громадянство. Під час повномашстабної війни підтримав Україну. Займається благодійністю на користь ЗСУ та приготуванням обідів для тероборони, ЗСУ, поліції, госпіталів і нужденних.

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