Це дуже боляче: Джамала розповіла про хейт через зайву вагу

Олена Кюпелі
3 квітня 2026, 18:05оновлено 3 квітня, 18:57
Співачка Джамала розповіла про те, як переживала хвилю хейту, пов’язану з її вагою після пологів.
Джамала відверто розповіла про себе / колаж: Главред, фото: instagram.com/jamalajaaa

Коротко:

  • Як Джамала пережила грубі коментарі
  • Як вона справлялася з проблемою

Українська співачка Джамала відверто розповіла про жорстку критику її фігури після народження третьої дитини, яка доводила її до відчаю на тлі фізичного виснаження.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Маші Єфросініній.

Джамалі писали неприємні коментарі та хейтили її за зайву вагу. При цьому сама співачка зазначила, що на той момент годувала груддю та багато працювала над своїм тілом.

"Плакала, дуже плакала. Приходила на пілатес щодня і розуміла, що фізично дуже боляче, а вага не рухається зовсім. Тому що я годую... Це було жахливо боляче", — каже вона.

Джамала розповіла про зайву вагу / Скріншот YouTube

Джамала також каже, що вона не любителька солодкого. "Я можу з'їсти шматочок торта, але це дуже рідко. З солодкого я люблю дуже чорний шоколад. Я виховала в собі любов до правильного солодкого", — розповідає артистка.

Крім того, Джамала додала, що їй було дуже боляче чути таку критику. "Мені було жахливо боляче. Товста, жахлива, потвора... і коли ти це все читаєш. Набути форми — це одне. А набути форми після пологів — це вже зовсім інша історія. Тут є діастаз. На це все потрібен час. І де взяти цей час, якщо ти виходиш на сцену. Мені що, закрити рот і не виходити на рік на сцену, поки я вам не сподобаюся? Це жахливо, що таке існує, що ти постійно повинна бути картинкою, яка відповідає очікуванням", - зазначила одна з топових артисток України.

Джамала розповіла про зайву вагу / Скріншот YouTube
Джамала / інфографіка: Главред

Про особу: Джамала

Джамала (справжнє ім'я — Суса́на Алі́мівна Джамаладінова) — українська співачка та акторка, народна артистка України (2016). Переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2016" з композицією "1944", повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

