"Гатила мене Тіна": Злата Огнєвіч висловилася щодо ворожнечі з Кароль

Співачка висловилася щодо популярних чуток в українському шоу-бізнесі.

https://glavred.net/stars/bila-li-menya-tina-zlata-ognevich-vyskazalas-o-vrazhde-s-karol-10754198.html Посилання скопійоване

Злата Огнєвіч — стосунки з Тіною Кароль / колаж: Главред, фото: instagram.com, Злата Огнєвіч, Тіна Кароль

Ви дізнаєтеся:

У яких стосунках Злата Огнєвіч і Тіна Кароль

Чому з'явилися чутки про їхню ворожнечу

Відома українська співачка Злата Огнєвич прокоментувала чутки про свій конфлікт з Тіною Кароль. У програмі "Ранок у великому місті" артистка розкрила своє ставлення до припущень про "тиск" з боку колеги по сцені.

Раніше Ані Лорак звинуватила Кароль у тому, що та нібито доклала всіх зусиль, аби "витіснити" зрадницю з України. У свою чергу Огнєвіч заперечує всі чутки про те, що хтось намагався завадити її кар’єрі.

відео дня

"Де щемила, у гримерці? Чи гатила мене Тіна? Ні, не гатила", — з посмішкою висловилася Злата.

Співачка пояснила, чому з'явилися чутки про штучне стримування її кар'єри. Виконавиця зізналася, що обрала шлях епатажу публіки не особистим життям, а творчістю. Оскільки зірці була дорожча її репутація, сумнівна слава обійшла її стороною.

"У мене єдина відповідь на це, і вона очевидна. Тому що немає скандалів: я не вагітніла, не виходила заміж, не народжувала, не сварилася з кимось. Я провокувала своєю творчістю, але людям це не так цікаво, як брудна білизна, скандали, як інтерв'ю чоловіка Олі Полякової", — заявила Огнєвіч.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Про особу: Злата Огнєвіч Злата Огнєвіч – українська співачка і політик, заслужена артистка АР Крим. Представниця України на 58-му пісенному конкурсі "Євробачення", на якому посіла 3 місце. Народний депутат України VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред