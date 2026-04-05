Вивела на сцену "джокера": Jerry Heil здивувала гостей на сольнику

Джеррі вдалося українізувати популярних артистів. І вийшло дуже гармонійно.

Jerry Heil пісні — Джеррі Хейл заспівала з Nemo українською мовою

Jerry Heil відіграла сольний концерт у Палаці спорту

Зірка підготувала особливий виступ із зіркою Євробачення

Українська співачка Jerry Heil (Яна Шемаєва) четвертого квітня досягла важливої кар'єрної вершини - відбувся її перший сольний концерт у Палаці спорту. Підтримати артистку прийшли її колеги - Yarmak, Володимир Дантес, Дмитро Монатік та ін.

Абсолютною несподіванкою для шанувальників стала поява на сцені Nemo — швейцарських виконавців, які є переможцями Євробачення-2024. Після конкурсу, в якому також брала участь Джеррі (у дуеті з Alyona Alyona — прим. редактора), артисти стали близькими друзями.

Напередодні концерту Хейл Немо прибули до Києва і четвертого квітня вийшли на сцену разом із подругою. Вони у дуеті виконали хіт "Додай гучності", а також пісню Назарія Яремчука "Запроси мене у сни свої" українською мовою.

Jerry Heil пісні — Джеррі Хейл заспівала з Nemo українською мовою / Скріншот t.me/stars_ua_gl

Про персону: Jerry Heil Джеррі Хейл - українська співачка та авторка пісень. Стала відома як відеоблогерка та кавер-виконавиця завдяки переспівуванню пісень світових та українських виконавців. Велику популярність їй принесла авторська пісня "Охрана, отмена" з її дебютного студійного альбому "Я - Яна". Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме спільно з Alyona Alyona, у фіналі посіли 3 місце.

