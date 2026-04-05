"Це занадто швидко": поет-воїн Вишебаба вдруге одружується

Павло Вишебаба розповів про заручини.

Павло Вишебаба особисте життя — воїн вдруге заручився

Павло Вишебаба та Анжеліка Кравець заручилися

Поет-воїн розповів, як пройшли заручини

Український військовий, поет і музикант Павло Вишебаба зважився на романтичний вчинок: на заході сонця на тлі яскравого українського пейзажу та в оточенні побратимів він зробив пропозицію руки і серця своїй подрузі Анжеліці Кравець. Пара разом усього три місяці, але вже готова провести в компанії одне одного все життя.

Вишебаба опублікував кадри з заручин у своєму блозі в Instagram. Він зізнався, що спочатку сумнівався, чи погодиться Анжеліка стати його дружиною. Однак дівчина без тіні сумніву дала свою згоду.

"Що ж. Ось цей момент. Я встаю на коліно із заручальним кільцем. Я не знаю, з чого я тільки вирішив, що вона може відповісти "так"? Ми ж знайомі всього три місяці! ... І знаете, що вона сказала? "Так!" Хочеться щось сказати, але мурашки. Хтось скаже: "Це занадто швидко!". Начебто якщо довго готуєтеся, це гарантує довготривалі стосунки. Та ми вважаємо, що головне - впевненість, що ви хочете йти вперед тільки разом. Всім кохання!" — каже Павло. У коментарях пару вітають із важливим кроком.

Павло Вишебаба особисте життя — воїн вдруге заручився / фото: instagram.com/vyshebaba

Для Павла Вишебаби шлюб з Анжелікою Кравець буде другим. З 2015 по 2022 рік військовий був одружений на журналістці Інні Тесленко, від якої має доньку. До весілля Павло та Інна були знайомі дев'ять років.

Раніше Главред розповідав про ворожнечу між Златою Огнєвіч і Тіною Кароль. Огнєвіч прокоментувала популярні чутки, які ходять у зіркових колах.

Також українська співачка і зірка Євробачення Джамала розповіла про хейт за зайву вагу. Артистку буквально засипали образливими коментарями після того, як вона народила третю дитину.

Про персону: Павло Вишебаба Павло Вишебаба - письменник, військовий, музикант. Відомий завдяки зоозахисній діяльності. Співзасновник та голова ГО "Єдина планета", співзасновник антихутряної кампанії "ХутроOFF", лідер музичного гурту "One Planet Orchestra". Після початку повномасштабного вторгнення вступив у лави 68-мої окремої єгерської бригади. З 2022 року командир відділення польового вузлу зв'язку, з 2025 року мінометник мінометної батареї "Мінотавр" 68 ОЄБр.

