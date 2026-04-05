"Це занадто швидко": поет-воїн Вишебаба вдруге одружується

Стисло:
- Павло Вишебаба та Анжеліка Кравець заручилися
- Поет-воїн розповів, як пройшли заручини
Український військовий, поет і музикант Павло Вишебаба зважився на романтичний вчинок: на заході сонця на тлі яскравого українського пейзажу та в оточенні побратимів він зробив пропозицію руки і серця своїй подрузі Анжеліці Кравець. Пара разом усього три місяці, але вже готова провести в компанії одне одного все життя.
Вишебаба опублікував кадри з заручин у своєму блозі в Instagram. Він зізнався, що спочатку сумнівався, чи погодиться Анжеліка стати його дружиною. Однак дівчина без тіні сумніву дала свою згоду.
"Що ж. Ось цей момент. Я встаю на коліно із заручальним кільцем. Я не знаю, з чого я тільки вирішив, що вона може відповісти "так"? Ми ж знайомі всього три місяці! ... І знаете, що вона сказала? "Так!" Хочеться щось сказати, але мурашки. Хтось скаже: "Це занадто швидко!". Начебто якщо довго готуєтеся, це гарантує довготривалі стосунки. Та ми вважаємо, що головне - впевненість, що ви хочете йти вперед тільки разом. Всім кохання!" — каже Павло. У коментарях пару вітають із важливим кроком.
Для Павла Вишебаби шлюб з Анжелікою Кравець буде другим. З 2015 по 2022 рік військовий був одружений на журналістці Інні Тесленко, від якої має доньку. До весілля Павло та Інна були знайомі дев'ять років.
Про персону: Павло Вишебаба
Павло Вишебаба - письменник, військовий, музикант. Відомий завдяки зоозахисній діяльності. Співзасновник та голова ГО "Єдина планета", співзасновник антихутряної кампанії "ХутроOFF", лідер музичного гурту "One Planet Orchestra". Після початку повномасштабного вторгнення вступив у лави 68-мої окремої єгерської бригади. З 2022 року командир відділення польового вузлу зв'язку, з 2025 року мінометник мінометної батареї "Мінотавр" 68 ОЄБр.
